Лондон, 28 июня, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант считает, что в стране потребуется провести ещё один референдум — на этот раз по условиям выхода из Европейского союза. Об этом министр написал в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

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По мнению Ханта, следующий премьер-министр Великобритании должен будет провести переговоры с Брюсселем по условиям выхода, после чего достигнутые договорённости необходимо будет вынести на плебисцит, либо представить в качестве манифеста Консервативной партии, и в таком случае провести в стране внеочередные выборы.

Кроме этого, министр полагает, что при определённом компромиссе с Брюсселем Соединённое Королевство вполне может сохранить присутствие на едином рынке, однако для этого необходимо договориться о таких условиях, при которых Великобритания будет иметь полный контроль над своими границами.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не будет инициировать официальные переговоры о выходе страны из Европейского союза, назвав это задачей уже следующего правительства. При этом он подтвердил своё намерение подать в отставку, отметив, что для исполнения воли британцев, выраженной на референдуме, стране нужен «свежий лидер».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.