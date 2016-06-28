Тяньцзинь, Китай, 28 июня, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Выступая на экономическом форуме в Тяньцзине, глава китайского интернет-гиганта Baidu Чжан Яцинь заявил, что в течение 5 лет в Китае будет налажено массовое производство автономных беспилотных автомобилей, которые смогут двигаться по дорогам общего пользования.

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«Технологии в области беспилотных автомобилей очень востребованы. В настоящее время специалисты Baidu тестируют компьютер, который анализируя полученную из разных источников информацию, осуществляет управление автомобилем», — заявил Чжан Яцинь.

Китайский бизнесмен отметил, что Baidu уже успешно провела несколько дорожных тестов. Инженеры Baidu планируют провести еще несколько десятков испытаний в 10 различных городах Китая в сложных погодных условиях, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, корпорация Baidu начала разработку собственного беспилотного автомобиля в 2013 г. В декабре 2015 г. Baidu провела первые испытания своего автомобиля-беспилотника. Тесты проходили на улицах Пекина, маршрут поездки составил 30 км.