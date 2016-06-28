Париж, 28 июня, 2016, 03:07 — ИА Регнум. По результатам последних матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2016 году, состоявшихся 27 июня, стали известны все участники четвертьфинала турнира.

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30 июня встретятся сборные Польши и Португалии, на следующий день состоится матч Уэльс — Бельгия. 2 июля сборная Германии сыграет против Италии, а в последней игре четвертьфинала 3 июля встретятся команды Исландии и Франции.

Полуфинальные матчи Евро-2016 пройдут 6 и 7 июля, а финал чемпионата — 10 июля.