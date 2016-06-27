Москва, 28 июня, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Российской стороной за сутки зафиксировано три нарушения режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в районах населённых пунктов Джаубар, Арбил и Хауш-эльХайят», — говорится в документе.

Сообщается также, что в минувшие сутки заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 165.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Также продолжено оказание гуманитарной помощи жителям сирийских населённых пунктов. В частности, малообеспеченным семьям города Эль-Харраки в провинции Хомс доставлено 4 тонны гуманитарных грузов.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.