Лондон, 28 июня, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон принял решение покинуть свой пост после поражения команды в матче 1/8 чемпионата Европы против сборной Исландии. Об этом сообщается в официальном микроблоге Евро-2016 в Twitter.

footymatters.com Рой Ходжсон

«Теперь пришло время, чтобы кто-то ещё наблюдал за ходом этой чрезвычайно талантливой группы», — приводится комментарий самого Ходжсона.

Как передавало ИА REGNUM, встреча сборных Англии и Исландии, состоявшаяся 27 июня на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась со счётом 1:2. В результате Англия покидает чемпионат, а Исландия 3 июля встретится в четвертьфинале с хозяевами турнира — командой Франции.