Лондон, 28 июня, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил проведение в стране повторного референдума по вопросу о дальнейшем членстве в Европейском союзе, пишет британская газета The Independent.

formiche.net Дэвид Кэмерон — Премьер-министр Великобритании

Как заявил пресс-секретарь британского премьера, проведение ещё одного референдума «не входит в ближайшие планы» правительства. По его словам, результат, полученный на референдуме, был убедительным, и в центре внимания кабинета теперь находится вопрос о пути его реализации.

Вместе с тем отмечается, что официальные переговоры не могут начаться до тех пор, пока Лондон не активирует статью 50 Лиссабонского договора, которая даст старт формальной двухлетней процедуре выхода Великобритании из ЕС. Сам Дэвид Кэмерон назвал это задачей уже следующего правительств и сообщил, что на данном этапе Соединённое Королевство не будет инициировать официальные переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.

Вскоре после референдума начала набирать популярность петиция за проведение повторного референдума. На сегодняшний день её подписали уже более 3,5 млн человек.

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