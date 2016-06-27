Минск, 28 июня, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин считает преимуществами постсоветской республики при строительстве «Экономического пояса Шёлкового пути» политическое доверие между двумя странами, географическое положение Белоруссии, обеспечивающее выходы на рынки ЕС и ЕАЭС, а также гуманитарные контакты между Пекином и Минском. Об этом он заявил на круглом столе «Преимущество и перспектива Белоруссии в строительстве «Экономического пояса Шёлкового пути» II», который прошёл 27 июня в Минске в гостинице «Пекин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин

В ходе встречи китайский дипломат сообщил о росте ВВП своей страны более чем на 6% с начала 2016 года, в том числе промпроизводства — на 4,8%. Цуй Цимин отметил, что двусторонние отношения Китая с Белоруссией динамично развивались «на фоне депрессивного застоя мирового рынка», что позволило достичь товарооборота в $3,2 млрд. При этом он констатировал: «Растёт белорусский экспорт в Китай».

Отметим, что товарооборот Белоруссии и КНР за последние 10 лет на самом деле кратно вырос, а вместе с ним — отрицательное сальдо постсоветской республики. В 2005 году сальдо для постсоветской республики было положительным, в последующие годы — неизменно отрицательным и динамично растущим.

Член Национально академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Чижик также отметил, что «Китай в значительной степени отстроен, обладает хорошей инфраструктурой». Наукоёмкость ВВП КНР в 2007 году была 1,4%, в 2015 году — уже 2,1%. «Экономический пояс Шёлкового пути» — это стержень, на который нанизаны самые передовые технологии», — подчеркнул он.

Замдекана экономического факультета Белгосуниверситета Степан Полоник высказал мнение, что «Экономический пояс Шёлкового пути» позволит увеличить ВВП Белоруссии и благосостояние её народа».

Первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Китайско-белорусский парк «Великий камень» Кирилл Коротеев заявил, что вся необходимая инфраструктура в КБИП «будет доступна уже этой осенью». Парк охватывает площадь в 350 га, и одним из важнейших его специализаций станет перевалка китайских грузов на рынки ЕС и ЕАЭС. По его словам, ударными темпами — за одиннадцать месяцев, до ноября будет построен логистический субпарк.

Коротеев также сделал акцент на необходимости развития малого и среднего бизнеса, обратив внимание на вопросы финансирования таких компаний и отметив, что способствующие развитию МСБ проекты «возможно реализовать в парке». По его словам, в августе этого года белеет проведено совещание по данному вопросу.

Практические вопросы кредитования малого и среднего бизнеса были обсуждены на полях мероприятия представителями государственных и частных китайских и белорусских компаний. В частности, обсуждались продукты ОАО «Белинвестбанк» и перспективы участия молодых учёных в научном сопровождении проектов КБИП «Великий камень».

ИА REGNUM Первый зампред президиума НАН Белоруссии, Сергей Чижик

На научное сопровождение проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» обратили внимание представители белоруской вузовской науки — профессор БГЭУ Галина Шмарловская и Академии наук Белоруссии Сергей Чижик. Представители КБИП пообещали рассмотреть предложения учёных, если таковые поступят.

Профессор Академии управления при президенте Белоруссии Сергей Кизима обратил внимание на то, что в Белоруссии «экология улучшается в связи с технологическим перевооружением предприятий». Он также отметил актуальность такой задачи, как «создание китайской диаспоры — 10−15 тысяч человек», которые будут жить в Белоруссии и способствовать привлечению китайских инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, КБИП «Великий камень» — самый амбициозный проект в истории отношений Белоруссии и КНР. Власти постсоветской республики надеялись кратно увеличить ВВП после запуска «Великого камня», однако кроме закладки камней и капсул с 2010 года мало в чём преуспели. Председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая 2015 года лично посетил площадку строительства КБИП, засвидетельствовав нереализованный потенциал.

В декабре 2015 года на площадке КБИП состоялась церемония начала строительства логистического центра, который по «Экономическому поясу Шёлкового пути» свяжет Китай с европейскими потребителями посредством литовского порта Клайпеда, СЭЗ Каунаса и склада под Минском, откуда китайская продукция будет поставляться в северо-западную и центральную часть России. Проект ориентирован на перевалку грузов четырьмя видами транспорта — морского, железнодорожного, воздушного и автомобильного.

ИА REGNUM Замминистра экономики Белоруссии Александр Ярошенко

Как сообщил 1 июня временно исполняющий обязанности руководителя администрации КБИП «Великий камень» Александр Ярошенко, в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, только один начал строительство, и на реализацию проекта тратится менее 4% из госбюджета постсоветской республики.

Пока что оправдываются предположения скептиков, считающих, что индустриальный парк на самом деле станет ещё одним перевалочным пунктом китайских товаров на пути в Европу.