Эвьян-ле-Бен, Франция, 27 июня, 2016, 22:49 — ИА Регнум. После выхода в четвертьфинал Евро-2016 тренер сборной Германии Йоахим Лёв продлил еще на один день отдых своих подопечных, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Steindy Йоахим Лёв

Первая общая тренировка «бундестим» состоится не 28-го, а 29 июня. Немецкие футболисты будут готовиться к игре с итальянцами, обыгравшими сегодня действующих чемпионов Европы испанцев.

В свободный день команда должна «еще раз зарядить свои аккумуляторы», обосновал решение Лёв.

Матч ¼ финала между Германией и Италией состоится в Бордо 2 июля в 22−00 по Москве.