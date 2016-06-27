Москва, 27 июня, 2016, 21:38 — ИА Регнум. В Москве завершился второй этап XV съезда «Единой России». Партия сформировала списки кандидатов на выборы в Госдуму и приняла за основу проект предвыборной программы.

er.ru XV Съезд «Единой России»

Более 150 утвержденных кандидатов от партии на выборах в Госдуму — новые лица, никогда не принимали участия в политической деятельности, заявил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Сегодня мы выполнили то, что обещали. Именно те, кто победил (в предварительном голосовании) в одномандатных округах, сегодня были выдвинуты в наших списках. Здесь мы видим более 150 людей, которые не участвовали в политике, которые пришли сегодня из регионов», — отметил Сергей Неверов.

«Многие скептики говорили, что «подождите, пройдет съезд и то, что вы провели, что появились какие-то новые лица, еще не говорит о том, что они станут кандидатами», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он добавил, что в любом случае степень «обновления партии» зависит от того, какую поддержку она получит на предстоящих выборах.

«Я надеюсь, что эта поддержка будет высокой, — сказал Сергей Неверов, — Эти все лица, которых сегодня утвердил съезд, — это лица, которые уже получили поддержку избирателей через процедуру предварительного голосования».

«Единая Россия» произвела некую революцию в политической традиции России, — рассказал участникам медиафорума «Единой России», прошедшего по окончании съезда партии сенатор Олег Морозов.

«10 миллионов человек, которые пришли и участвовали в предварительном голосовании, подтверждают открытость партии. Предварительное голосование было тем критерием, который позволил им занять место в списке. В итоге «Единой России» удалось сформировать список, который понятен всем, кто интересуется политикой», — заявил Олег Морозов.

Оценивая программный документ партии, Морозов высказал уверенность в том, что «Единая Россия» — это партия, которая «в состоянии предъявить продукт, результаты своей пятилетней деятельности в промежутке между одними выборами и другими».

Морозов напомнил, что та политическая ситуация, в которой принял страну нынешний состав Госдумы в 2011 году, была состоянием «политической турбулентности» во многих сферах жизни, в том числе экономике, социальной политике. По его мнению, тот результат, который мы видим сегодня — ярчайший пример, как «Единая Россия» ответила на эти вызовы.

За время своей работы депутаты партии провели реформу институтов гражданского общества, реформу бизнес-сферы, реформировали антикоррупционное законодательство и решили многие другие вопросы, которые «являлись прямым ответом на запросы граждан», отметил сенатор.

«Фактически мы получили через пять лет другую страну. Это сделано руками «Единой России», — подчеркнул Олег Морозов.

Он также добавил, что ему представляется, что за 12 лет «Единая Россия» доказала, что она партия глубоких смыслов, идей, программных и нравственных ценностей». В качестве примера он привел тот факт, что партии удалось сделать патриотизм доминирующей идеей в обществе.

«Это все то, что «Единая Россия» привнесла в современное политическое пространство. Это ее очень серьезно отличает от других политических партий», — заключил сенатор.

«Единая Россия» сделала выбор в пользу ответственных решений, а не популизма на выборах», — заявил член Высшего совета партии, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Съезд доказал, что партия остается политическим ресурсом президента Путина», — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Политолог отметил, что партия составляла свою программу, ориентируясь на мнение избирателей и, в том числе, сверяясь с курсом президента страны. В итоге предвыборная программа «Единой России», по мнению Дмитрия Орлова, может быть реально осуществлена, так как представляет из себя расширенный пятилетний план законодательной работы.

«Никогда ранее «Единая Россия» не имела настолько продуманной программы, в ней много цифр, содержится детальный анализ фактов», — заявил эксперт.

«Партия сделала верный выбор в пользу логики ответственности. Предположение о том, что избиратель не может адекватно оценивать предложения, с которыми выступают партии, неверно. Избиратель способен понять, кто из партий предлагает реальную программу, трудно ли будет данную программу осуществить. В программе должен содержаться ряд конкретных мер, которые возможно выполнить», — отметил политолог.

Прошедшие полгода показали, что «Единая Россия» находится на подъеме, несмотря на скептические ожидания некоторых экспертов, заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в рамках экспертной дискуссии на Медиафоруме «Единой России».

«Слова о том, что рейтинг партии падает, не очень правдивы. Наши исследования это не подтвердили. «Единая Россия» может показать на выборах хороший результат, и это, по моему мнению, будет отражать настроение большинства. В обществе есть запрос на стабильность, которая теперь воспринимается как ценность, а также есть запрос на развитие, о чем сегодня говорил президент РФ Владимир Путин», — подчеркнул Константин Калачев.

«Президент РФ на съезде партии акцентировал важность для страны стратегических проектов. Такие проекты отражают долгосрочные приоритеты, и важно, что вхождение в избирательную кампанию будет сопровождаться обсуждением и тематики проектов, и методики их исполнения», — заявил журналистам глава Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский, комментируя выступление на XV съезде партии Президента РФ Владимира Путина.

Ключевым моментом в выступлении Президента РФ является акцент важности выхода на новый уровень в разработке стратегических проектов, считает политолог.

«Президент на съезде фактически выступил с напутствием к партии на избирательную кампанию. Ключевой момент, полагаю, в том, что Путин сделал акцент на необходимости формирования на новом уровне системы стратегических проектов развития. При этом новый уровень предполагает и новое качество», — заявил Дмитрий Бадовский.

По оценке политолога, «связка правительства и президентской стратегической программы действий существенно усилена». Проекты, о которых идет речь, по мнению главы ИСЭПИ, станут предметом особого внимания в ходе избирательной кампании.

«Эти проекты отражают долгосрочные приоритеты, и важно, что вхождение в избирательную кампанию будет сопровождаться обсуждением как тематики проектов, так и акцентов их наполнения», — сказал он.

При этом эксперт считает, что здесь четко обозначена связь парламентской избирательной кампании с предстоящей кампанией к выборам президента РФ. «Реализация приоритетных проектов будет ключевым компонентом президентской избирательной кампании. И в этом смысле в выступлении Путина обозначена дополнительная связка партии с реализацией президентского курса «, — подчеркнул Дмитрий Бадовский.

В рамках работы съезда делегаты проголосовали за утверждение решения Генсовета о создании избирательных фондов и о назначении уполномоченного лица по контролю за этими средствами, заявил Председатель партии, премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев, закрывая пленарное заседание XV съезда «Единой России».

«Наш съезд завершается. Желаю всем кандидатам успехов, давайте будем действовать так, как сказал в своем выступлении президент РФ Владимир Путин и делать то, к чему я вас призывал. Тогда у нас все получится, и мы достигнем тех результатов, на которые ориентируемся», — подчеркнул Председатель партии.

«Но главным нашим результатом будет не просто победа, на которую мы надеемся, а решение важнейших вопросов развития страны, и вопросов жизни каждого российского гражданина. Это должно быть побудительным мотив в вашей деятельности в ближайшие месяцы. Спасибо за работу. Объявляю съезд закрытым», — заявил Дмитрий Медведев.