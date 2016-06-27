Москва, 27 июня, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии тюрколог Владимир Аватков заявил, что в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину по поводу преднамеренно сбитого турецкими ВВС российского Су-24 не было слова «извините». Об этом эксперт заявил сегодня, 27 июня. в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Аватков подчеркнул, что даже в секретариате Эрдогана уже выпустили специальное заявление о том, что президент Турции не извинился перед Россией за сбитый Су-24. «В секретариате Эрдогана вышло спецзаявление, что Эрдоган сказал kusura bakmasınlar, по-русски — «не взыщите». Это не совсем извинения», — сказал Аватков.

Также эксперт отметил, что Эрдоган во время сегодняшнего выступления в меджлисе Турции заявил, что столкнувшись с фактом «нарушения границы», поступил бы точно также, как с российским Су-24.

Напомним, сообщение о том, что Эрдоган направил письмо Путину с извинениями по поводу сбитого Су-24, распространила пресс-служба Кремля сегодня, 27 июня. В сообщении пресс-службы не был приведен полный текст письма, а лишь переведённые на русский язык отрывки.

Отрывок со словом «извините» выглядит так: «Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе».

Стоит отметить, что глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков также является востоковедом и долгое время работал в министерстве иностранных дел СССР/России. В частности, Песков работал в российском посольстве в Турции. Известно, что во время переговоров президента Путина с турецкими лидерами именно Песков осуществляет перевод.

Разные словари по-разному трактуют турецкое словосочетание kusura bakmasınlar, среди вариантов довольно часто встречается перевод «извините».

Сам Аватков считает, что Эрдоган в очередной раз пытается манипулировать информацией и занимается спекуляциями. «Турция на протяжении всего времени после сбитого самолета пытается манипулировать информационно, используя все возможные способы», — настаивает эксперт.