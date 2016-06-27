Тверь, 27 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя Государственной думы шестого созыва Владимир Васильев возглавит список «Единой России» региональной группы №20 на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. Списки кандидатов были утверждены 27 июня на партийном съезде, сообщает ИА REGNUM. Также Васильев вошел в число кандидатов по федеральным спискам.

premier.gov.ru Владимир Васильев

В региональную группу №21, помимо Тверской области, включены также Ивановская, Костромская и Ярославская области. От Тверской области в список вошли депутат Заксобрания Евгений Шамакин (на шестой строчке), также депутат Олег Дубов, Сергей Аксенов.

По одномандатному округу №180 также планируется выдвинуть Владимира Васильева. По одномандатному округу №179 (Тверской) будет баллотироваться Светлана Максимова.

Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 18 сентября. В Тверской области также будут выбирать губернатора и депутатов Законодательного собрания региона.

На выборах в Госдуму в 2011 году явка в Тверской области составила 53,4%. За «Единую Россию» проголосовали 38,4% избирателей, за КПРФ — 23,2%, за «Справедливую Россию» — 19,8%, за ЛДПР — 11,7%.