Додома, 27 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Строительство кенийской железной дороги из Момбасы в Найроби стоимостью 327 млрд кенийских шиллингов (3,2 млрд USD) должно быть завершено к марту 2017 года, сообщает газета TaifaLeo.

Железнодорожное полотно

Согласно первоначальному плану, строительство дороги должно было завершиться в мае следующего года. Секретарь по вопросам транспорта Ирунгу Ньякера сказал, то проект оказался успешным, и уже в прошлом месяце строительство было завершено на 80%.

Ньякера также сообщил, что на данный момент железная дорога проложена от Вои до Сутана Хамуд и покрывает расстояние в 280 километров.

По его словам, пассажирские и товарные поезда должны прибыть в декабре, после того, как чиновники министерства транспорта посетят Китай и Австралию, чтобы пообщаться экспертами в области железнодорожного сообщения.

Также он добавил, что в сентябре правительство создаст крупный центр по строительству железных дорог в Найроби.

«Президент Кении — Ухуру Кеньята ожидается на официальном открытии этого проекта», — сказал Ньякера.

Из 33 железнодорожных станций, которые расположились по пути из Момбасы в Найроби, некоторые уже практически завершены.

Между тем, Ньякера отметил, что строительство железной дороги из Найроби в Найваше, как ожидается, будет открыто в октябре этого года. Её длина составит 120 километров, а стоимость — 151 млрд кенийских шиллингов (1,5 млрд USD)