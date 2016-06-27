Чебоксары, 27 июня, 2016, 19:12 — ИА Регнум. «Единая Россия» по итогам съезда сформировала списки своих кандидатов на выборах в Госдуму России. От Чувашии в число претендентов на место в Государственной Думе вошли четыре человека: трое — по партсписку и один — только по одному одномандатному избирательному округу из двух на территории Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах проводятся опросы

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Чувашия вошла в региональную группу №16 вместе с Нижегородской областью, Мордовией и Марий Эл. В данный партийный список вошли 20 человек, из них три кандидата представляют Чувашию. Первой среди них идёт депутат Госдумы, замглавы комитета по образованию Алёна Аршинова, которая занимает пятое место в региональной партийной группе. Десятым номером идёт вице-спикер Госсовета Чувашии, лидер чувашских единороссов Николай Малов. На 13-м месте оказался депутат городского собрания Чебоксар Николай Владимиров.

Напомним, что на майском праймериз в Чувашии Алена Аршинова стала лидером по федеральному избирательному округу, получив 74,79% голосов. Следом за ней шёл Николай Владимиров с 21,88% голосов. Николай Малов на праймериз по федеральному избирательному округу не выдвигался, сосредоточившись на Канашском одномандатном округе, где и одержал победу с 63,83% голосов.

Что касается списков по одномандатным округам, то «Единая Россия» утвердила кандидата только по Чебоксарскому избирательному округу (№38) — главу Чебоксар Леонида Черкесова, у которого на прошедшем праймериз оказалось 83,32% голосов.

Канашский одномандатный округ (№37) остаётся свободным — тем самым «Единая Россия» документально подтвердила информацию о том, что партия рассматривала возможность отказа от выдвижения кандидатов в ряде одномандатных округов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канашский одномандатный округ «Единая Россия» готова была уступить главе думского комитета по экономической политике, лидеру чувашских справороссов Анатолию Аксакову. Источник в партии пояснял это стремлением сохранить профессионализм и работоспособность Государственной думы, действуя в интересах сохранения представительства в Думе «эффективных депутатов, учитывая переход к выборам по смешанной системе».

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Стоит также отметить, что ранее, в 1999 году, по Канашскому одномандатному округу в Госдуму третьего созыва избирался лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. В 2003 году по этому же округу глава регионального КПРФ совершил очередную попытку стать депутатом Госдумы, но проиграл Павлу Семёнову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинговую таблицу на прймериз по Канашскому одномандатному округу возглавил вице-спикер регионального парламента и главный единоросс Николай Малов с 63,83% голосов.

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