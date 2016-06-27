Симферополь, 27 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Крыму председатель Совета министров республики Сергей Аксёнов предложил раз и навсегда определиться с зонами, в которых никогда не будет застройки, а также ввести уголовную ответственность за незаконное строительство. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«Мы предлагаем один раз принять решение, чтобы определить зоны, на которых больше никогда не будет проводиться застройка. При этом необходимо определиться с теми объектами, которые уже находятся на территории, — написал Аксёнов. — При этом также выступаю с инициативой в Государственный Совет Республики Крым о введении уголовной ответственности за незаконное строительство».

По его словам, власти Крыма «ищут инструменты», чтобы сделать парковую и прибрежную зоны полуострова «доступными для всех россиян». Глава Крыма отметил, что у правоохранительных органов «нет инструмента» для реагирования на «все без исключения вызовы». «Это происходит потому, что незаконные действия должностных лиц были совершены в украинский период. Именно поэтому необходимо разработать инструмент, который позволит решить эту проблему», — заявил Аксёнов.

По сообщению пресс-службы главы республики, на днях он побывал в Мисхорском парке на Южном берегу Крыма, входящем в «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник». Директор заповедника Александр Балинченко рассказал Сергею Аксёнову о ситуации с незаконной застройкой территории парка и показал несколько незаконно построенных объектов.

По словам Аксёнова, парк является наглядным примером незаконной застройки прибрежной территории и заповедных зон — из 23 гектаров у парка осталось только 8. «Здесь построены частные дома и виллы бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, Верховного Суда Украины и так далее. Местность уникальная, на заповедной территории находятся красно-книжные растения, которые беспощадно вырубались без стыда и совести. Этот парк один из примеров хаоса в самом худшем понимании этого слова», — констатировал глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов прошелся по набережной посёлка Симеиз и осмотрел территорию Республиканского противотуберкулезного санатория им. Н.А. Семашко и Клинический специализированный санаторий «Симеиз». Оказалось, что часть территории санатория «Симеиз» была передана, как земельный участок, под строительство частной фирме. Но Ялтинский горсовет отменил все ранее выданные решения, сейчас этой историей занимается прокуратура. Также выяснилось, что на территории санатория им. Н.А. Семашко климато-павильон детского санатория превратился в частную гостиницу.

Сергей Аксёнов анонсировал «тотальную зачистку» набережной Симеиза и набережных всего Южного берега Крыма, поскольку там слишком много торговых объектов. Кроме того, в Симеизе волны разбили часть набережной, и никто её не восстанавливает. «В сентябре будет тотальный снос, включая стационарные и нестационарные объекты. Просто не хотим делать это в разгар курортного сезона. Набережную, конечно, нужно привести в порядок. По всем без исключения набережным готовится проектная документация, все они будут приведены в соответствие за период следующего года», — пообещал глава республики.

По его словам, власти Крыма провели инвентаризацию территории Южного берега Крыма в стометровой зоне с помощью воздушной съёмки и выявили в этой зоне 800 объектов. Сергей Аксёнов уверен, что как минимум 40% из них — «без документов». «По каждому объекту будет составлен паспорт, в котором будет указано соответствие украинскому законодательству на тот период, когда велось строительство, социальная нагрузка, которую несли предприниматели по благоустройству территории», — пообещал глава республики.