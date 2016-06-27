Воронеж, 27 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Воронежская, Владимирская, Липецкая и Рязанская область объединены в одну региональную группу «Единой России» (№24) на выборах в Госдуму. Решение принято сегодня, 27 июня, на съезде партии, список опубликован на сайте «ЕР», сообщает ИА REGNUM.

kremlin.ru Алексей Гордеев

Первым номером в списке значится губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, на второй строчке — депутат Госдумы шестого созыва Андрей Макаров (он победил на праймериз в Рязанской области), на третьей — замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко. Далее следуют: депутат Госдумы от Курской области Геннадий Кулик, глава липецких единороссов, экс-мэр Липецка Михаил Гулевский.

При этом Татьяна Сапрыкина, занявшая второе место по списку в праймериз, оказалась на шестой строчке, фермер Александр Князев (также один из лидеров праймериз) — на восьмом месте, финдиректор ООО «Спецавтоматинструмент-Воронеж» Александр Хабаров (на прймериз по списку он стал четвертым) — на 12 строчке, депутат облдумы Оксана Ярковая (пятое место) — занимает 17 строчку в списке партии.

По одномандатному округу №87 будет выдвинут депутат Госдумы шестого созыва Аркадий Пономарев, по округу №88 — также действующий депутат Сергей Чижов, по округу №90 — первый заместитель руководителя аппарата правительства Воронежской области Андрей Марков. А вот по еще одному округу «ЕР» решила не выдвигать кандидата. Известно, что по этому округу будет баллотироваться лидер «Родины» Алексей Журавлев (в 2011 году он был избран в Госдуму от «Единой России»).

Выборы депутатов Государственной думы в России состоятся в единый день голосования 18 сентября. Также в этот день в 10 районах области пройдут выборы в местные органы власти.