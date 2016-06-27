Минск, 27 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время посетить с визитом Китай. Об этом заявлено в ходе семинара «Преимущество и перспектива Белоруссии в строительстве «Экономического пояса Шёлкового пути» — II», который проходит 27 июня в в Минске в гостинице «Пекин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин

В мероприятии, организованном посольством КНР и Национальной академией наук (НАН) Белоруссии, принимают участие посол Китая в Белоруссии Цуй Цимин, представители НАН, министерства экономики постсоветской республики, китайских и белорусских компаний.

Запредседателя президиума НАН Александр Сукало в ходе семинара сообщил, что сторонами на сегодняшний день выполняются проекты в научной сфере на общую сумму около 4 млн долларов США, констатировав: «Да, это немного».

ИА REGNUM Ззампред президиума НАН Белоруссии, академик Александр Сукало

Он также сообщил, что «в настоящее время ведётся подготовка визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай».

Замминистра экономики Белоруссии Александр Ярошенко заявил, что постсоветская республика является «одним из важнейших партнёров Китая в строительстве «Экономического пояса Шёлкового пути». Наиболее значимым проектом двустороннего сотрудничества он назвал строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». При этом, по его словам, акцент в «Великом камне» будет сделан на транспортно-логистическую составляющую, что позволит увеличить объём транзита китайских грузов с участием Литвы и Белоруссии.

Ярошенко также сообщил, что «белорусской стороной подготовлены предложения по созданию дорожной карты по строительству «Экономического пояса Шёлкового пути». По его словам, данная дорожная карта будет обсуждена во время визита Александра Лукашенко в КНР. Особый интерес для Минска при обсуждении дорожной карты представляют транспорт, связь и информатизация, добавил замминистра.

КБИП «Великий камень» — самый амбициозный проект в истории отношений Белоруссии и КНР. Власти постсоветской республики надеялись кратно увеличить ВВП после запуска «Великого камня», однако кроме закладки камней и капсул с 2010 года мало в чём преуспели. Председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая 2015 года лично посетил площадку строительства КБИП, засвидетельствовав нереализованный потенциал.

В декабре 2015 года на площадке КБИП состоялась церемония начала строительства логистического центра, который по «Экономическому поясу Шёлкового пути» свяжет Китай с европейскими потребителями посредством литовского порта Клайпеда, СЭЗ Каунаса и склада под Минском, откуда китайская продукция будет поставляться в северо-западную и центральную часть России. Проект ориентирован на перевалку грузов четырьмя видами транспорта — морского, железнодорожного, воздушного и автомобильного.

Как сообщил 1 июня временно исполняющий обязанности руководителя администрации КБИП «Великий камень» Александр Ярошенко, в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, только один начал строительство, и на реализацию проекта тратится менее 4% из госбюджета постсоветской республики.

Пока что оправдываются предположения скептиков, считающих, что индустриальный парк на самом деле станет ещё одним перевалочным пунктом китайских товаров на пути в Европу.