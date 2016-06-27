Екатеринбург, 27 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков уже 28 июня может покинуть СИЗО. В тот день в 12:00 по местному времени состоится оглашение постановления суда, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Franziosif Здание Министерства по управлению госимуществом Свердловской области

В заседании объявлен перерыв, а судья удалилась в совещательную комнату.

20 июня суд продлил арест Алексея Пьянкова на два месяца. Однако данное решение обжаловало управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, и предложило смягчить меру пресечения министру регионального Мингосимущества на домашний арест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Пьянков был арестован 28 апреля 2016 года. Тогда же была избрана мера пресечения для его заместителей. Артём Богачёв был также арестован на два месяца, а Константина Никанорова отправили под домашний арест. Глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева была отстранена судом от должности и написала подписку о невыезде. Задержания и аресты произошли в результате расследования уголовного дела в отношении сотрудников министерства о взятках на сумму более 31 миллиона рублей.