Москва, 27 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер приносит извинения за гибель российского пилота фронтового бомбардировщика Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в Сирии. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Он рассказал, что Путин получил письмо от Эрдогана, в котором тот выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета.

Глава кремлевской пресс-службы сообщил, что Эрдоган в своем письме российскому лидеру выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования родственникам погибшего российского пилота и сказал «извините».

Кроме того, Эрдоган отметил, что ведется следствие против гражданина Турции, который «ассоциируется со смертью российского пилота».

Напомним, турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж успел катапультироваться, но огнем террористов с земли был убит пилот Олег Пешков.

Эти агрессивные действия Анкары привели к резкому обострению российско-турецких отношений. Москва ввела санкции против Турции, которая долгое время не хотела извиняться и выплачивать компенсации.