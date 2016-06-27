Москва, 27 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за сбитый в ноябре 2015 года турецкими ВВС российский бомбардировщик. Об этом 27 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

mil.ru Сергей Шойгу отдаёт воинские почести погибшему пилоту Су-24. Ноябрь 2015

В письме Владимиру Путину Реджеп Эрдоган выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-24, а также выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.

Напомним, в середине июня Реджеп Эрдоган уже передавал письмо президенту РФ по каналам МИД. В нём турецкий лидер поздравлял народ России с праздником 12 июня, а также выражал надежду на то, что отношения между двумя странами «выйдут на новый уровень».

Турецкие СМИ также сообщили, что аналогичное письмо с поздравлениями по случаю Дня России премьер-министр Бинали Йылдырым направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.