Москва, 27 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Именной поезд «Легенды кино» запустили на Кольцевой линии московского метро 27 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Это один из трех поездов подземки, посвященных Году кино. Проект разработан при поддержке киностудии имени Горького и министерства культуры.

vm.ru Именной поезд «Легенды кино»

«Сегодня мы запустили 17-й брендированный поезд метро и третий, посвященный Году кино, чтобы познакомить москвичей со вкладом киностудии имени Горького в отечественный кинематограф», — заявил начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов.

Оформление поезда напоминает о работах известных российских режиссеров: Никиты Михалкова, Станислава Говорухина, Карена Шахназарова, Сергея Герасимова и других призеров ММКФ. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут увидеть кадры из документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой» и ознакомиться с историческими справками, размещенными под фотографиями.

Напомним, по Кольцевой линии уже курсируют «киносоставы»: «Герои на все времена» и «Кино Победы». В столичной подземке есть и еще несколько тематических поездов: «Акварель», «Поэзия в метро», «70 лет Великой Победе», «80 лет московскому метро» и другие. Каждый поезд отличает свой необычный стиль оформления, а в вагонах нет рекламы.