Брюссель, 27 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники ЕС считают, что Великобритания не станет развивать дальше процесс выхода из состава европейского блока, сообщает Daily Mail.

pixabay.com Великобритания и ЕС

Британские журналисты ссылаются на высокопоставленного дипломата, который отмечает, что может получиться так, что Лондон так и не начнет процесс выхода.

«Мы [ЕС] хотим, чтобы Лондон запустил процесс в силу статьи 50 [Лиссабонского соглашения] уже сейчас, чтобы иметь ясность. Я ожидаю, что — поскольку мы не можем принудить их — они торопиться не будут», — добавил дипломат, который пожелал остаться неназванным.

«Я не исключаю, хотя это мое личное мнение, что они [Соединенное Королевство] так никогда и не пойдут на это», — подчеркнул он, не указав, считает ли он, что Лондон избежит выхода, проведя еще один референдум или затягивая процесс для получения более выгодных условий выхода.

По словам другого высокопоставленного чиновника ЕС, несмотря на все большее давление со стороны лидеров стран — членов ЕС, Кэмерон вряд ли заявит о выходе в силу статьи 50 на саммите ЕС в Брюсселе 30 июня. Ожидается, что с таким заявлением Лондон выступит к концу года.

«Не может быть никаких переговоров с Великобританией, пока не сделано официальное уведомление [о выходе]», — отметил он.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.