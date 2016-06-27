Симферополь, 27 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ провели допрос Эрнеста Аблязимова — одного из участников подготовки диверсии в Керченском проливе. Диверсию он готовил вместе с двумя сообщниками так называемого крымско-татарского батальона имени Номана Челебеджихана, пишет «Российская газета».

Допрос перебежчика. Около 1901

Уточняется, что Аблязимов освобождён от уголовной ответственности за то, что дал показания в УФСБ России по Республике Крым.

На допросе Аблязимов упомянул Ленура Ислямова — экстремиста, организатора товарной и энергетической блокады Крыма. Для проведения диверсии на полуострове Ислямовым был куплен старый рыболовецкий баркас. Также были подготовлены 60 двадцатиметровых стальных тросов, которым крепились поплавки, чтобы тросы не тонули.

В планы террористов входило выйти ночью на баркасе в Керченский пролив и разбросать тросы в судоходном фарватере. Тросы должны были намотаться на винты паромов, которые курсируют в проливе. Если бы диверсия удалась, морское сообщение между Крымом и материком было бы остановлено. Также могло произойти кораблекрушение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что в Керченском проливе предотвращена диверсия, готовившаяся Ислямовым. Информацию предоставил вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек.