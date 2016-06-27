Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Восточно-Казахстанской области (ВКО) ввели карантин на пастбище после того, как сегодня, 27 июня, по результатам анализов у двух жителей села Калбатау Жарминского района ВКО подтвердился диагноз сибирская язва. Об этом сообщил местный портал Yk-news.kz.

Пейзаж с пастухом и стадом. 1650-е

«Диагноз «сибирская язва» подтвердился у обоих», — сообщил на пресс-конференции Газез Сулейменов, руководитель департамента по защите прав потребителей ВКО.

Контактные 29 человек получают антибиотики в профилактических целях. Новых случаев заболевания сибирской язвой среди жителей села Калбатау не установлено.

Состояние больных удовлетворительное, к концу недели мужчин намерены выписать из стационара. Сулейменов уточнил, что сибирская язва не передается от человека к человеку, а сельчане заразились, помогая при забое больного животного.

Скот в этой местности теперь под особым наблюдением, как и места их выпаса.

«Решением акима Калбатауского сельского округа введен карантин на участке Айгай кезен, расположенном в 35 километрах от села Калбатау. Это пастбище, там нельзя будет пасти скот, возить и вывозить его через эту территорию. Карантин будет снят через 14 дней. Подчеркиваю, что в самом селе Калбатау карантина нет», — проинформировал и.о. руководителя управления ветеринарии ВКО Тлек Бапинов.

По его словам, больная корова была вакцинирована от сибирской язвы этой весной, тем не менее она все-таки заразилась. Теперь крупный рогатый скот в селе Калбатау прививают повторно. Всего под наблюдением специалистов находится порядка 200 голов КРС.

Ветеринары указывают, что в этой местности имеется захоронение животных, павших от сибирской язвы в 1973 году. Специалисты указывают, что споры сибирской язвы могут стать источником заражения даже спустя десятки лет.

Скотомогильник огражден, и животные не могли попасть на его территорию, но, отмечают ветеринары, споры могли быть вымыты из почвы из-за прошедших обильных дождей.

А в Карагандинской области скотомогильник огражден не был, и это могло стать причиной заражения коровы, забой и употребление мяса которой привели к смерти двух человек. Об этом сегодня сообщило Министерство национальной экономики.

«Заражение людей произошло контактным путем при участии в вынужденном забое больного животного без ветеринарного осмотра и реализации его 11 семьям односельчан. Далее присоединился пищевой путь. Заражение животного могло произойти в результате выпаса вблизи неогражденного скотомогильника и неэффективной вакцинации животных против сибирской язвы. Ситуация осложнилась нерешенностью вопросов сжигания трупов павших животных в инсинераторах», — говорится в сообщении ведомства.

На сегодня в селе Еркиндык Карагандинской области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей сибирской язвой, из них два — с летальным исходом. Больные получают лечение в областной инфекционной больнице, уточняет министерство. Всего под медицинским наблюдением находятся 70 контактных лиц.

В поселке нашли еще одну корову, вероятно зараженную сибирской язвой. Животное уничтожили. Ветеринары проверяют вакцинацию всего поголовья животных в селе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два жителя Жарминского района ВКО были госпитализированы 20 июня после забоя скота.

В селе Еркиндик в Карагандинской области карантин ввели 22 июня, через день после того, как двое из госпитализированных жителей села — мужчина и женщина — скончались. Всего в больницу были доставлены 7 человек.