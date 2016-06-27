Москва, 27 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Внедорожники и кроссоверы компании Lexus устанавливают рекорды продаж на автомобильном рынке Российской Федерации. Об этом, как передает «Дейли-Мотор», рассказал управляющий директор по продажам и маркетингу японской компании Джон Томсон.

Wei Li Lexus

По его словам, в апреле 2016 года кроссовер NX стал лидером продаж сегмента D-SUV-Premium с долей 31,2%, а модель RX показала лучший результат в сегменте E-SUV-Premium с долей 19,9%.

Доля модели LX за период с января по апрель текущего года достигла рекордных показателей на автомобильном рынке — до 19,1%, отметил Томсон.

Директор по продажам и маркетингу японской компании добавил, что все 3 модели Lexus реализуются в тех объемах, которые на данный момент устраивают руководство марки.

«Все они предназначены для разных категорий клиентов», — заявил Томсон.