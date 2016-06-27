Кропоткин, Краснодарский край, 27 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Радоваться жильцам двух корпусов дома №318, расположенного на ул. Гагарина города Кропоткина, которые переехали в долгожданное жилье из аварийного дома, пока рано. Как оказалось, их переселили из подлежащего сносу общежития в новые отдельные квартиры, в которых нет ни газа, ни горячей воды. Со своими чаяниями переселенцы обратились в региональное отделение ОНФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 27 июня.

Василий Суриков. Изба. 1873

«Мы ходили в газовую службу, нас отправили в администрацию города, там перенаправили в управляющую компанию, а оттуда — опять в Горгаз. В общем, круговорот, и никто ни при чем. А тем временем людям приходиться жить хоть и в квартирах, но в настоящих полевых условиях. В Горгазе говорят, что администрация не заключила с ними договор», — написали переселенцы в своем обращении.

Как отметила член Центрального штаба ОНФ, заместителю руководителя исполкома «фронта» Наталья Костенко, по нормам переселения из ветхого жилья заказчик, то есть, администрация, просто не имела права заселять жильцов в дома без коммуникаций.

На обращение активистов в администрацию Кавказского района Краснодарского края чиновники пообещали уже на следующей неделе решить проблемы переселенцев.

«Мы получили уверения, что уже на следующей неделе в новые дома будут завезены газовые плиты и подключен газ», — уточнила Костенко.

По ее словам, «фронтовики» направили письмо генеральному директору федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Константину Цицину с просьбой обратить внимание на устранение нарушений, связанных с переселением людей из ветхого жилья в городе Кропоткине.

Добавим, что о вводе в эксплуатацию дома для расселения жильцов аварийного общежития в городе Кропоткине местные власти сообщали еще в конце февраля текущего года. Всего для переселения 126 семей из опасного для проживания здания в городе построили два трехэтажных дома. К ним на начало весны, по заверениям властей, уже были подведены необходимые коммуникации, проходила процедура оформления документов на квартиры. Заселиться в новые апартаменты жильцы должны были в конце марта — начале апреля.

Напомним, общежитие по ул. Комсомольской было построено в 1968 году, в 2013 году по решению суда дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако необходимой суммы для строительства нового жилья у муниципалитета не было. Денежные средства — порядка 157 миллионов рублей — были выделены краем городу в виде бюджетного кредита.