Рига, 27 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Концепция обеспечения безопасности Латвии не предполагает размещения в стране классической базы НАТО со всей необходимой для нее инфраструктурой, в то же время — Латвия сама по себе может считаться базой НАТО, заявил командующий Национальными вооруженными силами страны Раймонд Граубе, сообщает BNS.

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Так, на вопрос появятся ли на территории Латвии постоянные военные базы НАТО, Граубе ответил: «Мы сами — база НАТО». «Этот вопрос не решается в контексте классической постоянной базы, где есть семьи, школы, детские сады и прочая инфраструктура. Мы очень надеемся, что ситуация в сфере безопасности в отношении России нормализуется в обозримом будущем. В противном случае такая необходимость может появиться, но пока ничто об этом не свидетельствует», — отметил командующий.

Напомним, предполагается, что во время саммита НАТО в Варшаве в июле будет принято решение, согласно которому на территории стран Прибалтики и Польши будет постоянно дислоцировано четыре подразделения численностью до батальона. Страны, которые готовы принять участие в этой системе, будут самостоятельно обеспечивать ротацию солдат.