Пекин, 27 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк в ближайшее время может перейти в китайский клуб «Шанхай Теллэйс». Об этом в воскресенье, 26 июня сообщил бразильский портал Lance.

bigmir.net Халк

По информации издания, руководство китайского клуба предложило «Зениту» за 29-летнего форварда 55 млн евро.

Для завершения перехода «Шанхай Теллэйс» осталось договориться с руководством «сине-бело-голубых».

Футболист Халк — это бразилец Живанилду Виейра де Соуза, играющий в настоящее время в команде «Зенит» — с 2012 года.