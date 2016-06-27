Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Специалисты Средне-Невского судостроительного завода залили корпус нового серийного корабля противоминной обороны для ВМФ России. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба предприятия.

mil.ru Сергей Шойгу на Средне-Невском судостроительном заводе

«Корабли противоминной обороны нового поколения строятся на заводе по современным технологиям, с применением композитных материалов. Это уже третий корабль, строящийся на СНСЗ для Военно-морского флота РФ», — отметили на предприятии, входящем в «Объединенную судостроительную корпорацию».

После заливки и сборки корпуса его усилят поперечными и продольными наборами, переборками и палубой. По окончании сборки корпус будет извлечен из матрицы.

Новый корабль строится для нужд флота по проекту 12 700. Корпуса этих кораблей формируются в матрице методом ваккумной инфузии. При изготовлении головного корабля серии был установлен мировой технологический рекорд — впервые в мире изготовлен монолитный корпус длиной 62 метра.

Головной тральщик проекта 12 700 сейчас проходит государственные испытания. Первый серийный корабль данного проекта «Георгий Курбатов» планировалось спустить на воду летом 2016 года, однако после случившегося на строящемся корабле пожара в начале июня 2016 года срок сдачи, по данным СМИ, был перенесен на осень. Впрочем, пожар не повредил корпуса судна. Корабль должен быть передан Минобороны РФ в 2017 году.

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ОАО «СНСЗ» ведет подготовку производства к строительству крупной серии таких кораблей и на экспорт.