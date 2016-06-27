Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Ростовской области жители Новочеркасска вышли на пикет, выступив против принятия антисемейных законов. Акция протеста была организована активистами отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня один из координаторов акции Дмитрий Тимонин, пока удалось собрать чуть более 100 подписей, но главной задачей митинга стало информирование граждан.

r-v-s.su Сбор подписей

«Конечно, если в Совете Федерации закон подпишут, то мы продолжим сбор подписей до победного конца. Но сейчас важно проинформировать людей о том, что за собой несут эти законы. Мы немного не угадали со временем и погодой для проведения акции, но, тем не менее, практически никто из прохожих не знал о двух законопроектах (ФЗ № 953 369−6 и в его исполнение ПФЗ № 953 398−6), принятых Госдумой РФ на прошлой неделе. Они, по нашему мнению, носят явно антисемейный характер», — считает Тимонин.

По словам собеседника, большинство респондентов высказались против принятия законов.

В этот же день одиночные пикеты прошли и в областном центре. В Ростове-на-Дону активисты отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» собирали подписи под обращением к главе российского государства с просьбой наложить вето на данные законопроекты в парке имени Горького. Многие недоумевали, с какой целью Госдума РФ приняла законопроекты, которые явно дискриминируют граждан по родственному признаку.

В региональном отделении организации также сообщили, что в донской столице ожидается массовый пикет у входа в парк имени Горького. Акция протеста состоится 28 июня.

Напомним, согласование антисемейных законопроектов в Совете Федерации состоится 29 июня. Сбор подписей проходит по всей стране.