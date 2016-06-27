Москва, 27 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Место губернатора Кировской области Никиты Белых займут представители федеральных органов власти, считает кандидат политических наук, член ОП РФ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, директор института политических исследований Сергей Маркин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, отставка Белых произойдет в самое ближайшее время.

kirovreg.ru Здание правительства Кировской области

«Есть несколько вариантов развития событий. Первый вариант — это кто-то из представителей местной элиты, связанной с федеральными органами власти. Наиболее на слуху Олег Валенчук (депутат Госдумы от Кировской области, — прим. ИА REGNUM). Второй — это вероятность выдвижения кого-то из заместителей. Но не будут выдвиженцы из замов Никиты Белых, а будут замы из федерального центра. Дело в том, что все замы у начальника делятся на тех, кого он назначает, и тех, кого ему назначают из Москвы. Третий — со стороны поставят из сильного региона. (Каким отчасти был и сам Никита Белых)», — заявил Маркин.

Согласно прогнозам политолога, процедура выборов пройдет быстро.

Напомним, 24 июня губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в Москве по подозрению в получении второй части взятки, общий размер которой составил 400 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обвинения в адрес Белых не имеют отношения к политической карьере губернатора.