Вашингтон, 27 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. На протяжении трех десятилетий Запад шел по пути консолидации, тогда как на востоке шли обратные процессы — в частности, развал Советского Союза и исчезновение Организации Варшавского договора. Теперь же наблюдается противоположная картина: на фоне ослабления Запада, вызванного выходом Великобритании из ЕС, Россия идет по пути консолидации, создания многосторонних организаций и добавления новых к ней членов, сообщает Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Несомненно, отмечает издание, за выходом Великобритании из ЕС стоит не лично президент России Владимир Путин, однако такое развитие событий играет на руку ему и его внешнеполитическим целям.

Во-первых, теперь один из наиболее «принципиальных» критиков российской агрессии в ЕС больше не сможет влиять на позицию Брюсселя, что хорошо для интересов Москвы и плохо для национальных интересов. Так, Лондон помогал продвигать общие с Вашингтоном интересы внутри ЕС по различным вопросам безопасности, от Ирана и Ливии до Тихоокеанского региона. С уходом Соединенного Королевства ЕС лишается одного из своих наиболее способных членов, будь то в военном или дипломатическом плане — развитие событий, служащее интересам президента Путина.

Несмотря на то, что правительство Великобритании продолжит сотрудничество с ЕС и его членами по вопросам, затрагивающим взаимные интересы, это не одно и то же, что и обладать местом за столом переговоров и правом вето. И теперь работа европейских дипломатов, которые пытаются построить более близкие отношения с Москвой, станет намного проще. Ситуация же дипломатов в странах, противостоящих российской агрессии, особенно в Эстонии, Латвии и Литве — намного осложнилась. И первой проверкой этой теории станет вопрос продления санкций, введенных против России после присоединения Крыма и поддержки Донецка и Луганска.

Затем следует отметить, что позиции «пропутинских» политиков и движений, выступающих против ЕС, по всему блоку стали немного крепче. Марин Ле Пен, чья партия «Национальный фронт» «частично финансируется» близким к Кремлю банком, приветствовала результаты референдума в Соединенном Королевстве. Другие националистические, ксенофобские и изоляционистские лидеры и партии на европейском континенте также стали призывать к проведению референдумов за выход из ЕС. Даже сам процесс обсуждения этих инициатив ослабит единство блока. И неслучайно, что в США возможный претендент на пост главы Белого дома и «любимчик Кремля» встал на сторону Ле Пен и её идеологических сторонников и выразил свое удовольствие результатами референдума.

В-третьих, из-за новых сомнений относительно полезности ЕС ослабевают позиции противников Путина на Украине, поскольку собравшиеся на Майдане осенью 2013 года требовали того же, что Лондон сейчас отверг, — более близких связей с Европейским союзом. Теперь сторонникам вступления Украины в ЕС придется столкнуться со скептиками, которые зададут вопрос, зачем Киеву входить в союз, из которого другие выходят. Тот же вопрос встанет и в других странах, стремящихся стать членом ЕС.

В-четвертых, самый близкий союзник США по голосованиям на всех многосторонних форумах, который предпринимает дипломатические шаги по вопросам глобальной безопасности и выступает за демократические ценности, только что стал немного менее сильным. И это победа для Путина. И неизвестно, когда удастся это преодолеть.

В ближайшей перспективе британскую экономику ждет сокращение, а от страны может отсоединиться Шотландия. Даже будущее Северной Ирландии остается под вопросом. Как минимум при таком развитии событий партнер США будет занят разрешением этих внутренних проблем в ближайшие годы, а также переговорами с Брюсселем об условиях выхода. В худшем случае Соединенное Королевство перестанет существовать, поскольку в Шотландии уже подумывают об очередном референдуме.

Тем не менее на фоне дробления ЕС Путин, считает издание, консолидирует свою мощь. При этом президент «остановил расширение НАТО, вторгнувшись в Грузию в 2008 году, и замедлил расширение ЕС с помощью вторжения на Украину в 2014-м». Кремль увеличил экономическую гегемонию над большей часть постсоветских республик, создав Евразийский экономический союз. В результате вмешательства в Сирии Путин расширяет присутствие России на Ближнем Востоке, тогда как США и ЕС сокращают свое присутствие.

Смогут ли противоположные друг другу тенденции интеграции на востоке и дезинтеграции на западе продлиться столько же, сколько наблюдалась обратная ситуация — в течение 30 лет? Вероятность этого невелика, считает издание, поскольку Россия по-прежнему сталкивается с большим числом внутренних проблем, тогда как страны Запада смогут найти способ переоформить свое сотрудничество. Однако краткосрочная перемена баланса сил между «объединенной демократической Европой» и «несвободной» Россией очевидна и вызывает беспокойство.