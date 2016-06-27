Washington Post: Почему Brexit – победа для Путина
Вашингтон, 27 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. На протяжении трех десятилетий Запад шел по пути консолидации, тогда как на востоке шли обратные процессы — в частности, развал Советского Союза и исчезновение Организации Варшавского договора. Теперь же наблюдается противоположная картина: на фоне ослабления Запада, вызванного выходом Великобритании из ЕС, Россия идет по пути консолидации, создания многосторонних организаций и добавления новых к ней членов, сообщает Washington Post.
Несомненно, отмечает издание, за выходом Великобритании из ЕС стоит не лично президент России Владимир Путин, однако такое развитие событий играет на руку ему и его внешнеполитическим целям.
Во-первых, теперь один из наиболее «принципиальных» критиков российской агрессии в ЕС больше не сможет влиять на позицию Брюсселя, что хорошо для интересов Москвы и плохо для национальных интересов. Так, Лондон помогал продвигать общие с Вашингтоном интересы внутри ЕС по различным вопросам безопасности, от Ирана и Ливии до Тихоокеанского региона. С уходом Соединенного Королевства ЕС лишается одного из своих наиболее способных членов, будь то в военном или дипломатическом плане — развитие событий, служащее интересам президента Путина.
Несмотря на то, что правительство Великобритании продолжит сотрудничество с ЕС и его членами по вопросам, затрагивающим взаимные интересы, это не одно и то же, что и обладать местом за столом переговоров и правом вето. И теперь работа европейских дипломатов, которые пытаются построить более близкие отношения с Москвой, станет намного проще. Ситуация же дипломатов в странах, противостоящих российской агрессии, особенно в Эстонии, Латвии и Литве — намного осложнилась. И первой проверкой этой теории станет вопрос продления санкций, введенных против России после присоединения Крыма и поддержки Донецка и Луганска.
Затем следует отметить, что позиции «пропутинских» политиков и движений, выступающих против ЕС, по всему блоку стали немного крепче. Марин Ле Пен, чья партия «Национальный фронт» «частично финансируется» близким к Кремлю банком, приветствовала результаты референдума в Соединенном Королевстве. Другие националистические, ксенофобские и изоляционистские лидеры и партии на европейском континенте также стали призывать к проведению референдумов за выход из ЕС. Даже сам процесс обсуждения этих инициатив ослабит единство блока. И неслучайно, что в США возможный претендент на пост главы Белого дома и «любимчик Кремля» встал на сторону Ле Пен и её идеологических сторонников и выразил свое удовольствие результатами референдума.
В-третьих, из-за новых сомнений относительно полезности ЕС ослабевают позиции противников Путина на Украине, поскольку собравшиеся на Майдане осенью 2013 года требовали того же, что Лондон сейчас отверг, — более близких связей с Европейским союзом. Теперь сторонникам вступления Украины в ЕС придется столкнуться со скептиками, которые зададут вопрос, зачем Киеву входить в союз, из которого другие выходят. Тот же вопрос встанет и в других странах, стремящихся стать членом ЕС.
В-четвертых, самый близкий союзник США по голосованиям на всех многосторонних форумах, который предпринимает дипломатические шаги по вопросам глобальной безопасности и выступает за демократические ценности, только что стал немного менее сильным. И это победа для Путина. И неизвестно, когда удастся это преодолеть.
В ближайшей перспективе британскую экономику ждет сокращение, а от страны может отсоединиться Шотландия. Даже будущее Северной Ирландии остается под вопросом. Как минимум при таком развитии событий партнер США будет занят разрешением этих внутренних проблем в ближайшие годы, а также переговорами с Брюсселем об условиях выхода. В худшем случае Соединенное Королевство перестанет существовать, поскольку в Шотландии уже подумывают об очередном референдуме.
Тем не менее на фоне дробления ЕС Путин, считает издание, консолидирует свою мощь. При этом президент «остановил расширение НАТО, вторгнувшись в Грузию в 2008 году, и замедлил расширение ЕС с помощью вторжения на Украину в 2014-м». Кремль увеличил экономическую гегемонию над большей часть постсоветских республик, создав Евразийский экономический союз. В результате вмешательства в Сирии Путин расширяет присутствие России на Ближнем Востоке, тогда как США и ЕС сокращают свое присутствие.
Смогут ли противоположные друг другу тенденции интеграции на востоке и дезинтеграции на западе продлиться столько же, сколько наблюдалась обратная ситуация — в течение 30 лет? Вероятность этого невелика, считает издание, поскольку Россия по-прежнему сталкивается с большим числом внутренних проблем, тогда как страны Запада смогут найти способ переоформить свое сотрудничество. Однако краткосрочная перемена баланса сил между «объединенной демократической Европой» и «несвободной» Россией очевидна и вызывает беспокойство.