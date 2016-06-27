Москва, 27 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Туризм — это драйвер экономического развития, позволяющий создать новые рабочие места в разных отраслях экономики, оживить рынок товаров и услуг, сформировать новые условия конкуренции и пр. Кроме того, сфера туризма легко восприимчива к инновациям и дает возможность широко использовать креативный потенциал страны и ее регионов. Доходы от внутреннего туризма в значительной степени аккумулируются в региональных и местных бюджетах регионов, что способствует благосостоянию и стабильности, заявила директор НИИ индустрии гостеприимства РЭУ им. Г.В.Плеханова Елена Джанджугазова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию в сфере туризма.

guide.travel.ru Пустой пляж. Анталия

«На ближайшие 3−5 лет жители России обречены на развитие внутреннего туризма и прежде всего по внешнеполитическим причинам. Этим благоприятным периодом надо разумно воспользоваться, формируя, прежде всего, конкурентную среду, способствующую развитию малого бизнеса в сфере оказания туристских и гостиничных услуг. Конечно, грамотная ценовая политика в этих условиях необходима и она предполагает увеличение цен в высокий туристский сезон и снижение в низкий и межсезонье. Однако предложение должно быть разноплановым, т. е. ориентированным на разные возможности туристов, а главное обязательно должно быть бюджетное предложение. В настоящее время наблюдается рост цен на отдых на курортах Черноморского побережья Краснодарского края от 27 до 40% и некоторое падение цен на туры по Центральной России и др. регионах», — отметила.

«Российские туристы ориентированы как на отдых внутри страны, так и на зарубежные направления, хотя в настоящее время отдых в России становится более востребованным и прежде всего по экономическим соображениям. Вместе с тем некоторые зарубежные направления по-прежнему популярны: Греция, Кипр, Италия, Доминикана (турпоток на Кипр вырос на 52.6%). В основном это пляжный отдых в странах, предлагающих хороший продукт по разумной цене. Кроме того, важны и облегченные условия в получении виз, что и пытаются сделать наши партнеры из Кипра и Греции. В России популярны очень многие направления: Кавказ, Крым, Байкал, Карелия, Алтай, Поволжье и др. Становятся востребованными и автобусные туры по городам Центральной России, цена на которые начинается от 5350 рублей», — пояснила.

По ее словам, «по общему уровню российская гостиничная база не уступает зарубежной, особенно в крупных городах и популярных курортах. Вместе с тем еще есть над чем поработать, в частности, следует повышать уровень сервиса и добиваться равновесного соотношения между ценой и качеством продукта».

Цена на туристическом рынке складывается в зависимости от конъюнктуры, т. е. соотношения спроса и предложения, чтобы цены не завышали, необходима здоровая конкуренция, а для этого следует создавать дополнительные условия для малого бизнеса в сфере туризма. Как известно, турпродукт нельзя сохранить, его производство и потребление гармонизировано во времени и, следовательно, завышать цену при полноценном и конкурентном предложении смысла нет, скорее выгоднее снижать цены, используя программы лояльности, гибкие дисконтные программы и прочее.

«Сегодня поток туристов в Турцию упал на 98,5%, примерно такие же показатели и по Египту. Думаю, что если ограничивающие меры продолжатся хотя бы 2−3 года, то восстановить поток до прежних объемов станет весьма проблематично, тем более турецкие курорты сейчас активно перестраивают свою работу под внутреннего потребителя. В любом случае, многое будет зависеть от экономических и геополитических факторов», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, с начала 2016 года начали действовать изменения статей 255 и 270 Налогового кодекса РФ. Отныне граждане РФ могут получить компенсацию за использованные на организацию отдыха в России средства. Компенсации подлежат суммы, потраченные на организованный отдых по путевкам приобретенной в турагентстве. Место проведения отпуска должно находиться на территории России. Сумма к возврату — до 50 тыс. рублей на человека. Компенсация будет выплачиваться, начиная с 2016 года, то есть первые выплаты будут произведены в 2017 году.