Москва, 27 июня, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В поражении России на Чемпионате Европы большинство граждан (43%) обвиняет игроков сборной. 14% опрошенных считают, что во всем виновата «неправильная мотивация игроков: завышенные зарплаты на фоне отсутствия результатов». Тренера Леонида Слуцкого винят в проигрыше 11% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Беда футбола

7% респондентов говорят о многочисленных системных проблемах российского футбола, в частности, о недостаточном количестве детских и юношеских спортивных школ, дороговизне спортивных секций. Высшее спортивное руководство — министра Виталия Мутко — относят к виновникам проигрыша сборной России также 7%, еще 4% в проигрыше российской сборной винят правительство страны.

5% жителей России считают, что винить некого — игра есть игра. 3% главной причиной назвали неправильный подбор игроков, по 2% — коррупцию и Российский футбольный союз. Еще 2% считают, что футбол — «не наша игра». Всех, кто имеет отношение к футболу, упрекают в халатности еще 2%.

Как изменить ситуацию в российском футболе к лучшему, для респондентов очевидно: большинство — за роспуск нынешней сборной и снижение доходов футболистов (по 29%). «Всех разогнать. Набрать пацанов и за 2 года обкатать в матчах с клубами страны»; «Снизить зарплату футболистам до уровня средней по стране и выдавать премии за победы, чтобы стимулировать спортсменов».

9% респондентов считают, что от футбола в нашей стране следует отказаться и сосредоточиться на видах спорта, где наши успехи ни у кого не вызывают сомнений: хоккее, гимнастике и фигурном катании.

6% — за смену тренера сборной Леонида Слуцкого, 4% — за отставку министра спорта Виталия Мутко. Еще 4% считают, что нашим футболистам следует просто тренироваться усерднее. Научиться играть в футбол требуют от футболистов 3%. Столько же респондентов считают, что надо бороться со спортивной коррупцией. 2% — за увольнение всех иностранных легионеров.

Опрос проведен 21−22 июня 2016 года в 192 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население старше 18 лет. Размер выборки: по 1000 респондентов.