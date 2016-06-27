Лондон, 27 июня, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава ЕС ослабит её роль в качестве ключевого европейского партнера США, в результате чего разделенный континент окажется в смятении — как раз в таком состоянии, которое играет на руку президенту Путину, пишут Дэн де Лус и Пол МакЛири в статье для Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Кремль, считают авторы, на протяжении многих лет пытался подорвать единство внутри европейского блока и Североатлантического альянса, многого, однако, не добившись. Теперь с выходом Соединенного Королевства из ЕС сбывается мечта президента России.

«Сегодня в Кремле пьют изрядное количество водки», — отмечает бывший высокопоставленный советник Пентагона Дерек Шоллет, который в данный момент является сотрудником Германского фонда Маршалла (German Marshall Fund). «Хуже всего то, что эту ошибку они [ЕС] допустили самостоятельно».

«Путин пытался подорвать единство на Западе, однако ему это не особо-то и удавалось. И теперь он получил желаемое без необходимости что-либо делать», — добавил он.

Несмотря на то, что сторонники выхода заявляют о том, что Лондон сможет вернуть себе позиции на мировой сцене, поскольку теперь Соединенному Королевству не нужно нести бремя европейской бюрократии, а также платить Брюсселю, аналитики и бывшие чиновники США отмечают, что в результате выхода Великобритания лишится части своего военного и экономического потенциала, попав также в большую изоляцию.

Голосование по вопросу членства проходило всего за две недели до саммита НАТО в Варшаве, на котором, как ожидалось, основное внимание должно было быть уделено растущей угрозе, представляемой Россией. Однако теперь тень выхода Соединенного Королевства будет висеть над саммитом.

Так, генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг выступил с заявлением 24 июня, в котором утверждал, что выбор граждан Великобритании не изменит статус страны в альянсе.

Для США важность Лондона в качестве стратегического союзника — страны, чей потенциал превышает её размеры, — основывалась исключительно на способности Великобритании оказывать влияние на подход ЕС к вопросам национальной безопасности, а также убеждать страны — члены блока занимать более жесткую позицию в поддержку Вашингтона по таким вопросам, как война в Афганистане и противодействие России. Эксперты считают, что решение большинства избирателей Соединенного Королевства приведет к ослаблению этого статуса.

Выход из ЕС может привести к эффекту домино, в результате чего Лондон также лишится своего ядерного потенциала. Связано это с тем, что вслед за выходом Великобритании из ЕС из самой Великобритании может выйти Шотландия, лидеры которой уже заявили о проведении очередного референдума по этому вопросу. В случае принятия независимости Шотландией Лондон столкнется с еще одной проблемой с серьезными последствиями — Лондону будет негде разместить свои ядерные подводные лодки.

С 1960-х годов ВМС Её Величества размещают свои подводные лодки типа «Вэнгард» на базе ВМС Клайд в шотландском Фаслейне. Другого места, на котором была бы такая же инфраструктура, в Великобритании нет, поэтому перед Лондоном может стать неприятная дилемма: либо вовсе отказаться от них, либо потратить по меньшей мере десятилетие и миллионы фунтов стерлингов на постройку нового порта. А если Соединенное Королевство лишится своего подводного ядерного потенциала, Вашингтону придется переписывать собственную ядерную стратегию.

Очередной жертвой Brexit могут также стать планы Лондона расширить военные затраты, поскольку, если прогнозы окажутся верными, экономика Соединенного Королевства сократится на 6%, лишив бюджет страны средств, которые в противном случае пошли бы на оборону.

«Соединенное Королевство является одним из наиболее важных партнеров США. Оно будет в меньшей степени готово и стремиться выполнять эту роль», — отмечает бывший американский дипломат Ричард Хасс, который теперь занимает пост главы Совета по международным отношениям. «В результате особые отношения будет намного менее особыми», — добавил он.

Выход Великобритании из ЕС также наносит удар по планам Брюсселя создать собственные вооруженные силы, в рамках которых Лондон играл бы важную роль.