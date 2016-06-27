Варшава, 27 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Европейский союз превращается в супергосударство. В распоряжение польского телеканала TVP.info попал 9-страничный документ, подготовленный главами МИД Германии и Франции, который немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер собирается сегодня, 27 июня, представить коллегам из Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). Принятие положений этого меморандума превратит ЕС из таможенного союза в единое европейское государство.

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В этом новом Евросоюзе страны-участники утратят право на собственную армию, собственные спецслужбы, национальное уголовное законодательство, свою налоговую систему, национальную валюту и Центральный банк. Короче говоря, всего, что способно реально защитить интересы суверенного государства. Кроме того, страны-члены потеряют контроль над своими границами и механизмами принятия беженцев на своей территории. Будет введен единый визовый режим и единая общая внешняя политика в отношении других государств и международных организаций. Из документа следует, что предусматривается ограничение роли НАТО на европейском континенте.

В военной сфере Германия и Франция предлагают учредить European Security Compact, которые будут заниматься «всеми аспектами безопасности и обороны на европейском уровне» и «предоставлением гражданам ЕС безопасности на всех уровнях». В меморандуме говорится, что Европейский союз должен иметь возможность планировать и проводить гражданские и военные операции более эффективным способом с поддержкой постоянных гражданско-военных систем управления. ЕС должен иметь возможность полагаться на профессиональные силы быстрого реагирования. В рамках европейского сотрудничества государства-члены намерены создать постоянную структуру для сотрудничества в сфере обороны, что предусматривает возможность выполнения гибких военных операций.

Германия и Франция выдвигают идею создания единой системы разведки стратегического окружения ЕС и «общего понимания наших интересов». Берлин и Париж предлагают, чтобы Евросоюз проводил регулярный мониторинг своего стратегического окружения, данные которого будут обсуждаться в «Совете иностранных дел» и в Совете Европы. Эти обзоры должны быть подкреплены анализом «независимых структур». Предлагается усилить сотрудничество национальных разведок, улучшить обмен данными, планировать сценарии угроз в отношении групп стран, а также создать силы «Европейского реагирования» и «Европейские отряды гражданской обороны».

В случае принятия меморандума в Евросоюзе усилятся позиции Европейского генерального прокурора. Будет повышен статус его офиса, на сегодняшний день работающий исключительно в области защиты финансовых интересов ЕС. Предлагается дать прокурору полномочия для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, что «потребует гармонизации уголовных кодексов между странами-членами». Как было сказано выше, национальные государства теряют право на ведение собственной миграционной политики. Для реализации этого положения предлагается создание «мультинациональной пограничной и береговой охраны», в которую через агентство FRONTEX страны-члены должны делегировать кадры. Германия и Франция также настаивают на введении системы принудительных квот на прием беженцев.

Одна из самых обширных частей меморандума посвящена вопросам расширения валютного Союза, то есть внедрения евро. Авторы пишут: «Мы должны признать, что кризис с евро и его последствия показали некоторые недостатки, которые заставляют граждан сомневаться в соответствии единой валюты обещаниям, данным перед ее введением, и даже сомневаться в осмысленности поддержания самого проекта евро, но у нас есть намерение дальнейшего следования процедуре на трех фронтах одновременно: укрепление экономического единства, повышение социальной справедливости и демократической ответственности, а также выработка устойчивости к ударам для обеспечения необратимости евро».

Элементом нового европейского валютного союза должен быть также вопрос о способности проведения национальной налоговой политики суверенными государствами. Судя по тому, что пишут авторы меморандума, все идет к созданию единой налоговой системы в будущем Евросоюзе и ограничению «налоговой конкуренции» между странами.