Фукусима , Япония, 27 июня, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Колебания земной коры в районе Японского архипелага зафиксированы геологической службой США в 01:57 в понедельник, 27 июня, по московскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,5 единицы, сообщается на сайте ведомства.

pr.kokugakuin.ac.jp Иваки

Очаг землетрясения залегал на глубине 19,2 км, его эпицентр располагался в 112 км от восточного побережья Хонсю, самого крупного острова японского архипелага. В ближайших к эпицентру населенных пунктах — прибрежных городах Иваки и Намие, префектура Фукусима — угроза цунами не объявлялась, сообщает Метеорологическое управление Японии. Угрозы для аварийной АЭС «Фукусима» не зафиксировано.