Екатеринбург, 26 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) провели на площади Труда пикет против принятых Государственной думой проектов законов № 953 369−6 и № 953 398−6. Также общественники организовали сбор подписей граждан против данных законопроектов для дальнейшей передачи их в приёмную президента России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банников Алексей Пикет в Екатеринбурге

По словам активистов общественной организации, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому побои, причинившие боль, но не повлекшие вреда для здоровья переводятся в разряд административных правонарушений. Но эта декриминализация не касается тех, кто состоит в родственных отношениях, а также тех, кто наносил побои из хулиганских или экстремистских побуждений.

Общественники отметили, что таким образом происходит дискриминация семейных и родственных отношений. «Получается так, что потасовка между двумя собутыльниками в пивнушке может закончиться административной ответственностью, а ссора между родственниками — уголовной, с реальным сроком заключения на два года — сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник пикета.

«Что же получается, если во время свадебного застолья стороны слегка потолкаются, а потом кто-то сгоряча напишет заявление, то новоиспечённых родственников могут посадить, да ещё и помириться не дадут? Да, ну! Так нельзя. Я против такого закона», — заявил один из жителей Екатеринбурга, подписавший обращение к президенту России.

По словам пикетирующих, за три часа горожане и гости Екатеринбурга оставили 117 подписей. Подавляющее большинство не знало о том, что Государственная дума приняла законопроект в такой редакции, и были очень возмущены. Также горожане с недоумением узнавали, что попавшиеся на мошенничестве чиновники смогут избежать судимости (которая может являться препятствием для поступления на госслужбу и возможности баллотироваться в депутаты), выплатив штраф.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в день заседания Государственной думы на котором были приняты законопроекты, в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты против их принятия. В этот день прошли сотни одиночных пикетов в более 40 городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Также данные проекты законов получили отрицательную оценку Общественной палаты РФ и родительских организаций АРКС и РВС. Ранее против ужесточения законодательства в отношении семьи выступала Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.