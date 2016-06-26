Волгоград, 26 июня, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Активисты Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) провели сегодня, 26 июня, пикет по сбору подписей против принятых Госдумой антисемейных законов. Мероприятие прошло с 10:00 до 12:00 в центре города у выхода со станции метротрама «Комсомольская», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Побежимова ИА REGNUM Волгоград: пикет против антисемейного закона у станции метротрама «Комсомольская». 26.06.16

Криминализирующие семью законодательные нормы уже прошли третье чтение в Государственной думе РФ в прошлый вторник, 21 июня, однако, как заявили в Волгоградском региональном совете РВС, антисемейный закон еще можно остановить на стадии согласования в Совете Федерации и подписания президентом России Владимиром Путиным. Для передачи именно в эти инстанции собираются по всей стране подписи против рассмотренных депутатами проектов законов ФЗ № 953 369−6 и ФЗ № 953 398−6.

Анна Побежимова ИА REGNUM Родители Волгограда против введения антисемейных законодательных норм

По словам члена Волгоградского регионального совета РВС Виктора Шилина, за два часа пикета под обращением к президенту страны свои подписи оставили почти сто волгоградцев. Кроме того, в течение следующих дней активисты РВС намерены продолжить сбор подписей жителей Волгограда на одиночных пикетах.

Жители Волгограда охотно оставляли свои подписи под обращением, текст которого каждый мог унести с собой в виде распечатанной листовки. Кроме того, текст обращения был распечатан крупным шрифтом на стенде участников пикета.

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«Предлагается освободить от уголовной ответственности за побои (без вреда для здоровья) всех, кроме близких родственников потерпевшего, то есть всей многопоколенной семьи, в которую входят родители, супруги, дети, внуки, вплоть до свояков, — говориться в обращении президенту. — То есть речь идёт о дискриминации членов семьи по социальному признаку — их поведение будет признаваться более опасным, чем поведение постороннего человека, избившего незнакомца в подъезде».

Анна Побежимова ИА REGNUM Жители Волгоград подписывают открытое обращение к президенту. 26.06.16

В случае принятия законопроектов описанные выше делопроизводства будут переведены из разряда частных обвинений в частно-публичное. Это значит, что возбужденное по заявлению потерпевшего или его представителя дела, не будет подлежать прекращению за примирением сторон. То есть, даже если конфликт в семье будет исчерпан после того как, к примеру, когда жена дала мужу пощечину или отец отвесил сыну подзатыльник за курение, прекратить уголовное производство будет невозможно.

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Между тем, легкие телесные наказания волгоградцами часто оцениваются как необходимая воспитательная мера. «Я 20 лет работаю с детьми, и я понимаю, что легкое наказание ребенка не является истязанием, — говорит жительница Волгограда Татьяна. — Это педагогическое воздействие».

Заинтересовались сбором подписей две учительницы из Дзержинского района. Педагоги взяли у активистов РВС подписные листы и обещали организовать сбор подписей у себя в районе.

«Вы что же за истязания детей выступаете? — Обратилась к агитирующему за сбор подписей одна из горожанок. — Это же неправильно». Однако получить ответ от участников пикета она так и не успела, поскольку в разговор эмоционально включилась стоявшая рядом пожилая женщина: «Я выросла в Советском Союзе, бывало и шлепали нас, и подзатыльники давали. И выросли мы все хорошими морально сильными людьми. А сейчас сюсюкают с ними — и вырастают в результате слизняки!». После такой агитации все участники разговора отправились подписывать обращение на имя президента.

Анна Побежимова ИА REGNUM Жители Волгоград подписывают открытое обращение к президенту. 26.06.16

Напомним, пикеты по сбору подписей проходят в эти дни по всей стране. Согласование законопроектов в Совете Федерации состоится в следующую среду, 29 июня. Обеспокоенность родительского сообщества разделяет и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.