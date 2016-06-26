Москва, 26 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Программа «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Государственную думу, готовится, в том числе, с учетом итогов обсуждений, проводимых на открытых площадках в профессиональных средах с участием экспертов; предложений программных форумов партии, которые «Единая Россия» провела в регионах РФ. А также в нее вошли предложения, которые звучали в ходе кампании предварительного голосования: обсуждались на дебатах и встречах участников по всей стране.

er.ru Съезд «Единой России»

В первой половине дня прошли площадки «Экономика роста и благосостояния», «Здоровое будущее», «Эффективность власти и народный контроль», «Социальная политика», «Образование и наука».

На площадке №1 «Экономика роста и благосостояние» модератор обсуждения, член Президиума Генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поднял вопросы бюджетной, налоговой и промышленной политики.

Андрей Макаров в ходе дискуссии подчеркнул, что в ходе обсуждения проекта предвыборной программы партии «любой человек смог внести свою лепту». «Тысячи предложений поступили от партийных организаций, бизнес-сообщества, просто людей. Они были проанализированы и нашли отражение в программе», — отметил он.

Модератор площадки также добавил, что во время предварительного голосования было внесено много предложений. По его словам, партия во время процедуры показала «новый образец политической культуры». При этом участники процедуры в ходе дебатов предлагали лучший, по их мнению, вариант пути, по которому должна развиваться страна.

Андрей Макаров напомнил, что в ходе подготовки программного документа прошли шесть партийных форумов, в том числе последний форум в Магнитогорске, где обсуждали экономическую политику. «Именно экономическая политика превращает программу в реальность», — подчеркнул депутат.

«Мы предлагаем реальную программу, в отличие от оппонентов мы отвечаем за то, что будет со страной», — добавил Андрей Макаров.

Он также пояснил, что в программном документе прописан новый экономический рост, новые подходы к экономике страны, где основой становятся не энергоресурсы, а человеческие ресурсы. Именно они, по словам Андрея Макарова, становятся самым главным в экономике страны.

Модератор второй дискуссионной площадки «Здоровое будущее», депутат Госдумы Николай Говорин предложил к обсуждению инициативы по развитию системы здравоохранения в России, вошедшие в программный документ партии.

По мнению Николая Говорина, сегодня приоритетами являются развитие лекарственного обеспечения, повышение качества и доступности бесплатной медицинской помощи, а также профилактические мероприятия.

Депутат отметил, что безусловными приоритетами являются: развитие высокотехнологичной медицинской помощи, оказание первичной медицинской помощи, а также развитии лекарственного обеспечения посредством формирования собственной фармакологической промышленности.

«Необходимо отметить, что сегодня вектор развития системы здравоохранения смещен в сторону повышения качества и доступности оказания бесплатной медицинской помощи», — сказал Николай Говорин.

Также он подчеркнул, что необходимо говорить и о профилактике заболеваемости — в России должна проводиться массовая диспансеризация.

«Необходимо повысить ответственность гражданина за свое здоровье и повысить мотивацию, в том числе, и через экономический механизм, и этот вопрос будет прорабатываться. Сам же работодатель должен быть заинтересован в сбережении здоровья сотрудников. И эти вопросы будут решены на законодательном уровне», — заявил Говорин.

Дискуссия на третьей площадке «Эффективность власти и народный контроль» развернулась вокруг развития институтов гражданского общества и общественного контроля. Модератором площадки стала председатель Центральной контрольной комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Главным принципом при подготовке предвыборной программы «Единой России» был прямой и открытый диалог власти, общества и экспертов, заявила Ирина Яровая, открывая дискуссионную площадку.

Депутат подчеркнула, что партия рассматривает себя как единое целое с гражданами России. «Мы выступаем за рост политической конкуренции, потому что это, прежде всего, рост возможностей для граждан. Мы предлагаем законодательно дать партиям возможность в случае принятия ими соответствующего решения проводить предварительное голосование. Кроме того, важным считаем развивать участие граждан в принятии решений через референдумы и опросы», — сказала модератор площадки.

Ирина Яровая отметила, что одним из главных аспектов деятельности партии будет борьба с коррупцией. «Коррупция — это всегда подмена правоотношений товарно-денежными. Борьба с коррупцией — это безусловные требования по соблюдению закона и следование интересам общества. Инициированные нами требования об ответственности от муниципального до федерального уровня — это наша принципиальная позиция. В рамках усовершенствования мер противодействия коррупции необходимо ввести защиту от офшорной коррупции, установить специальный состав преступления и повышенную ответственность (до 20 лет лишения свободы) за хищение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Каждый народный рубль должен быть защищен, а откат должен быть закатом для каждого, кто посягнул на государственную казну. Нормальный человек никогда не будет грабить свою семью и свою страну», — подчеркнула Яровая.

«Мы всецело поддерживаем заявленный нашим президентом курс национализации элиты. Запрет на иностранные счета и инструменты для всех служащих и тех, кто призван обеспечивать безопасность страны — это защита народного суверенитета», — отметила парламентарий.

Также, по словам депутата, партия в своей программе предусматривает реформу судебной системы. Депутат считает, что контроль за достоверностью ведения протоколов судебных заседаний должен быть повышен, кроме того, обязательной должна стать видеозапись судебных заседаний.

Заместитель секретаря Генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина на дискуссионной площадке №4 «Социальная политика» предложила участникам обсудить социальный блок Программного документа «Единой России».

Ольга Баталина напомнила, что детский жилищный вычет — это норма, предложенная для обсуждения на Социальном форуме партии в Санкт-Петербурге. В настоящее время она «прорабатывается с Агентством ипотечного кредитования и после проработки будет реализовываться на ресурсы Агентства в экспериментальном порядке».

По поводу арендного жилья Ольга Баталина сообщила, что «это не бабушкина квартира», которая в настоящее время пользуется популярностью в сфере найма, это, в том числе, новые квартиры, оборудованные всем необходимым, иногда меблированные, если требуется, с прозрачными условиями проживания, из которых «не нужно выехать, если родственники бабушки неожиданно приехали».

Глава профильного комитета Госдумы сообщила, что для законодательного оформления и развития рынка арендного жилья «вместе с Минстроем и АИЖК формируется законодательная база и решения».

Дискуссионная площадка №5 «Образование и наука» во главе с модератором, руководителем рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», членом Общественной палаты РФ, президентом образовательного холдинга «Наследник», президентом Фонда «Национальные ресурсы образования» Любовью Духаниной обсудила решения по развитию системы образования и формированию культурной политики в стране.

«На моей дискуссионной площадке мы обсуждали направления дальнейшего развития российского образования и возможные пути решения проблем в данной области. Большое внимание было уделено необходимости дальнейшего развития инфраструктуры системы российского образования. Также мы говорили о необходимости создания дополнительных мест в детских садах, необходимости реализации программы строительства школ», — рассказала Любовь Духанина после завершения работы площадки.

«Много внимание было уделено проблеме обеспечения уровня социальных гарантий для воспитателей детсадов, учителей, профессорско-преподавательского состава. Мы говорили о том, что партия не должна допустить снижения заработной платы, а обеспечить регулярность ее выплаты на территории страны», — сказала член Общественной палаты.

Она подчеркнула, что необходимо сделать так, чтобы система образования была теснее связана с наукой и реальной экономикой. «Пространство образования должно стать пространством развития, оно должно открывать для детей новые возможности», — добавила Духанина.

В понедельник, 27 июня, состоится пленарное заседание II этапа съезда «Единой России» на котором будет принята программа, с которой партия пойдет на выборы 18 сентября, а также будут утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва. Планируется, что в работе пленарного заседания съезда примет участие председатель партии «Единая Россия», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.