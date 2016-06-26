Багдад, 26 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Иракский город Эль-Фаллуджа полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передает НТВ, заявил командующий правительственными силами Ирака Абдель Ваххаб ас-Саиди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Победа над Исламским Государством

«Мы (власти Ирака) хотим сообщить хорошие новости иракскому народу о том, что битва за Эль-Фаллуджу успешно завершена», — сказал генерал.

По его словам, боевая часть операции в самом городе, который находится в 50 км от Багдада, полностью завершена. Вооруженными силами Ирака были уничтожены более 1800 боевиков.

Абдель Ваххаб ас-Саиди добавил, что в ближайшее время инженерные войска займутся разминированием домов и улиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению города Эль-Фаллуджа от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) началась 23 мая. Под контролем ИГ (запрещена в России) город находился с 2014 года. Операция осложнялась тем, что в городе находилось большое число мирных жителей, из-за чего становилось невозможным активное использование против террористов авиации и артиллерии.

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