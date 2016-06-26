Минск, 26 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2016 г. составила 7 182 850 рублей, рабочих и служащих — 7 211 918 рублей», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Зайчики» в руках

По данным Нацбанка Белоруссии, курс доллара США оценивался 31 мая в 19,788 тыс. белорусских рублей. Таким образом, в мае средняя номинальная начисленная зарплата в долларовом эквиваленте составила $363 в эквиваленте.

Далеко не все в Белоруссии получают зарплату, сопоставимую с вышеуказанной суммой. Согласно данным Белстата, реальная зарплата в январе-мае по сравнению с таким же показателем 2015 года упала на 3,6%, в чём заслуга инфляции.

Средняя номинальная начисленная среднемесячная зарплата за январь-май была на уровне 6,917 565 млн бел. руб. Лидерство удерживал Минск с 9,908 627 млн «зайчиков», а в аутсайдерах была Могилёвская область с 5,829 303 млн бел. руб.

Номинальная начисленная средняя зарплата в промышленности за январь-май упала до 7,314 309 млн бел. руб. Сельское, лесное и рыбное хозяйство также продемонстрировали падение данного показателя — до 4,745 068 млн бел. руб., строительство — до 7,121 955 млн бел. руб., образование — до 5,060235 млн бел. руб., здравоохранение — до 5,708 900 млн бел. руб. Наибольше зарплаты традиционно были у программистов.

Реальные среднемесячные зарплаты за пять месяцев, за редким исключением, упали везде — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в сфере услуг. Резкий рост данного показателя отмечен у работников, занятых в предоставлении услуг информации и связи — на 18,8%.

Так, информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания позволила нарастить реальную зарплату работников на 19,3%. В металлургии зарплаты работников упали на 8,6% к показателю января-мая 2015 года, в растениеводстве — на 11,5%. Реальные зарплаты работников образования упали в среднем на 5%, а здравоохранения — на 5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год и сопровождается падением ВВП, реальных зарплат и других показателей. Александр Лукашенко уверен, что альтернативы «рыночному социализму» нет, равно как и ему в президентском кресле. В сентябре он сформирует новый состав Национального собрания, что позволит сохранить контроль над внутриполитической ситуацией при условии неизменного покровительства Москвы на внешнеполитической арене.