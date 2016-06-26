Ростов-на-Дону, 26 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Ростов» подписало двухлетний контракт с действующим тренером команды Курбаном Бердыевым. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил в своем Twitter губернатор Ростовской области Василий Голубев.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с Ростовом. Он остается с нашими ребятами еще на два года», — написал Голубев.

Напомним, Бердыев стал наставником «Ростова» в декабре 2014 года. На тот момент клуб находился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но под руководством Бердыева «Ростов» избежал вылета в Футбольную национальную лигу.

Уже в следующем сезоне-2015/2016 «Ростов» занял второе место в чемпионате и впервые за свою историю примет участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Взлет карьеры Бердыева начался в 2003 году, когда он вытащил казанский «Рубин» в премьер-лигу, впервые в истории этого клуба. Потом «Рубин» дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок России и два раза — Суперкубок России. В Лиге Европы УЕФА «Рубин» в 2013 году дошел до ¼ финала. В 2009 году «Рубин» под руководством Бердыева напрямую попал в Лигу чемпионов, где в своей группе занял третье место и продолжил выступать в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала.

Стоит отметить, что спортивные СМИ прочили Бердыева в тренеры сборной России по футболу после поражения национальной команды на Евро-2016. То, что он не перезаключал контракт с «Ростовом», многие рассматривали как знак того, что он может стать наставником сборной. Однако теперь контракт перезаключен.

Губернатор Голубев пожелал Бердыеву и его подопечным удачи: «Сейчас Бердыев с командой в Австрии на сборах. У ребят впереди много работы, пожелаем им удачи!».