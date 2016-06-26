Глендейл, США, 26 июня, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Матч за третье место прошёл в Глендэйле, штат Аризона. Сборная США играла со сборной Колумбии.

Benny Футбол

[[[flag-us]]] Сборная США — [[[flag-co]]] Сборная Колумбии 0:1 (0:1)

Единственный гол на 32-й минуте забил Карлос Бакка, замкнувший на дальней штанге передачу от Сантьяго Ариаса. Во втором тайме Клинтон Демпси имел отличную возможность сравнять счёт, но промахнулся. В самом конце матча сначала США остались в меньшинстве, а затем уже на последней минуте добавленного времени составы сравнялись, но счёт так и не изменился. Третье место досталось колумбийцам.

Завтра, 26 июня в 20:00 по времени Нью-Йорка, а по московскому времени будет уже ночь, в Восточном Рутерфорде (Нью-Джерси) пройдёт финальный матч между Аргентиной и Чили.