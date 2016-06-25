Симферополь, 25 июня, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Полуостров Крым вошел в пик курортного сезона, количество приехавших на отдых туристов уже на 27% превысило цифры прошлого сезона. Об этом, как передает RT, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

mtur.rk.gov.ru Туристы в Крыму

«Мы идём с превышением почти в 27% по сравнению с прошлым годом, — сказал он. — Пик высокого курортного сезона наступил. Мы вошли в пик».

При этом Черняк добавил, что резкое увеличение потока туристов на полуостров обусловлено рядом факторов.

«Во-первых, есть внешнеполитические факторы, так как многие международные курорты стали небезопасны для отдыха туристов из РФ, — пояснил он. — Во-вторых, за последние 2 года проделано очень много работы, как федеральными, так республиканскими и муниципальными властями по популяризации Крыма на территории материковой России».

Ранее в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что к 17 июня в Крыму отдохнули 1 млн 243,8 тыс. туристов, что на 21,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«Пальму первенства удерживает Южный берег Крыма с показателем 51,5%, на Западном побережье Крыма отдохнуло 33% туристов от общего потока, на Восточном побережье — 14%, — проинформировал министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — В 2015 году количество туристов, отдыхающих в Западном и Восточном Крыму, было равным, порядка 17%. Сегодня западный регион существенно оторвался от восточного, что говорит о хорошей работе по популяризации Западного Крыма в плане лечебно-оздоровительного туризма».