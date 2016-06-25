Москва, 25 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. 29 февраля 2016 года была утверждена разработанная Министерством культуры РФ «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». Еще во время подготовки этого документа ведущие представители профессионального библиотечного сообщества многократно обращались в Министерство культуры с настоятельной рекомендацией отразить в «Стратегии…» роль и значение библиотек как базового общедоступного социального института в реализации общественной миссии культуры, поскольку именно деятельность библиотек отвечает всем перечисленным в Стратегии целям: сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям; сохранение единого культурного пространства (включая языковое, образовательное и информационное); государственная поддержка и защита культуры и языков народов России.

Мануил Андреев. Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. 1925

Но мнение библиотечных специалистов было Минкультом проигнорировано, а когда документ был утвержден, выяснилось, что в той его части, которая касается перспектив развития культуры и ее учреждений, библиотеки отсутствуют вообще.

В июне эта вопиющая ситуация получила свое продолжение. В федеральные органы исполнительной власти был направлен на согласование подготовленный тем же Минкультом план мероприятий по реализации «Стратегии…» на 2016−2018 г., где библиотеки представлены слабо и бледно, а целый ряд ключевых направлений развития библиотечного дела снова проигнорирован.

ИА REGNUM публикует Открытое письмо министру культуры В. Мединскому Евгения Кузьмина — президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, одного из наиболее авторитетных российских специалистов в сфере коммуникации, информации, библиотечного дела.

* * *

Открытое письмо министру культуры Российской Федерации В. Р. Мединскому

Уважаемый Владимир Ростиславович!

Разработанный Министерством культуры РФ проект Плана мероприятий по реализации в 2016—2018 гг. Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (далее — План) в настоящее время находится на согласовании в других федеральных органах исполнительной власти (исх. № 183−01−39-АЖ от 06.06.2016).

Не вдаваясь в оценку всего этого документа, насыщенного целым рядом правильных, полезных и ярких позиций, вынужден констатировать, что в своей библиотечной части документ безграмотен и вреден. В нем отсутствует целостное понимание задач, которые в России решают библиотеки, сколько-нибудь системный подход к решению проблем развития библиотечного дела, проигнорированы важнейшие стратегические направления развития библиотек и даже пожелания Президента РФ В. В. Путина и других руководителей страны, нарушены положения целого ряда нормативных правовых документов, поставлен под риск обрушения созданный за последние десятилетия потенциал, которым страна по праву может гордиться.

Для того чтобы План реализации Стратегии культурной политики России в его библиотечной части не стал насмешкой над профессиональным библиотечным сообществом, насмешкой над самой идеей Стратегии государственной культурной политики и над Основами этой политики, утвержденными Президентом России В. В. Путиным, в проект Плана должны быть включены следующие отсутствующие в нем пункты:

Поддержка и развитие Сводного электронного каталога библиотек России (СКБР) и системы корпоративной каталогизации, поддержка и развитие национального коммуникативного формата РУСМАРК, национальных правил каталогизации, системы национальных авторитетных файлов. Подготовка сертифицированных каталогизаторов.

Обоснование. Создание и развитие СКБР является наивысшим достижением библиотечной автоматизации в любой стране. На его создание и развитие затрачены большие государственные средства. Именно СКБР является реальным инструментом поддержания единого информационного пространства России, поскольку содержит информацию о том, какие книги и по каким темам есть в библиотеках страны, и где они находятся. Функционирующая на основе СКБР система корпоративной каталогизации обеспечивает наивысшее качество электронных каталогов библиотек и огромную совокупную экономию бюджетов всех уровней.

2. Обеспечение безопасности (противопожарной, инженерной, технической) фондов российских библиотек.

Обоснование. Недавний пожар в ИНИОН РАН высветил необходимость незамедлительного возобновления этой работы, которая системно проводилась Минкультуры до 2012 г., но потом была остановлена.

3. Поддержка функционирования Общероссийской сети публичных центров правовой и иной социально значимой информации (ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек.

Обоснование. Эта сеть в основном была создана в 2000—2005 году совместными усилиями Минкультуры РФ и ФСО России и является крупным, признанном в мире и не имеющем аналогов достижением России. ПЦПИ востребованы населением повсеместно. За создание этой сети присуждена Премия Правительства РФ. Сеть ПЦПИ нуждается в мониторинге, грамотном управлении, в повышении квалификации работников ПЦПИ, обмене опытом.

Поддержка деятельности библиотек по продвижению чтения и сохранению русского языка.

Обоснование. Необходимость развития и интенсификации этой деятельности сегодня всем ясна. Об этом неоднократно говорили В. В. Путин и С. Е. Нарышкин. В этой сфере необходимо, как минимум, осуществлять общероссийский мониторинг состояния чтения, мониторинг деятельности библиотек и региональных органов власти в этой сфере, развитие центров чтения в библиотеках, повышение квалификации специалистов.

Разработка концепции развития библиотечного дела в России.

Обоснование. Наличие таких концепций необходимо во всех сферах культуры, и из проекта Плана следует, что Минкультуры намерено разработать концепции развития музеев, клубного дела, циркового, хорового искусства, духовной музыки. Концепция развития библиотек крайне необходима, так как в условиях бурных изменений информационной среды библиотеки находятся в поворотном пункте своего развития.

Разработка концепции НЭБ, её общественное и профессиональное обсуждение.

Обоснование. Несмотря на то, что в законодательство России уже вносятся изменения для того, чтобы узаконить деятельность по созданию НЭБ, до сих пор нет даже научно обоснованной концепции того, что, собственно, и зачем предполагается в этом направлении делать.

Разработка концепции сохранения электронной информации (особенно ресурсов Интернета) посредством библиотек, архивов и музеев и на основе утвержденной концепции — разработка и последующая реализация соответствующей государственной политики в этой области.

Обоснование. Эта проблема не только остро назрела, она уже перезрела. В отличие от западных стран в России не ведется целенаправленная деятельность в этом направлении.

Разработка и реализация политики формирования медийно-информационной грамотности населения посредством библиотек и образовательных учреждений.

Обоснование. Это новое направление деятельности во всех развитых и бурно развивающихся странах набирает обороты. В России эта деятельность осуществляется пока только в инициативном порядке.

Поддержка деятельности библиотек в сфере изучения и документирования местной истории (краеведения).

Обоснование . Именно и только библиотеки во всех регионах России и на всех уровнях (региональном, муниципальном, местном) документируют эту деятельность на регулярной основе.

Развитие национальной библиографии.

Обоснование . Национальная библиография — это главный инструмент национальной памяти.

И наконец,

Обеспечение сохранности Национального библиотечного фонда России. Развитие системной деятельности, при которой с помощью новейших технологий создаются и поддерживаются условия учета, хранения, стабилизации и реставрации документов (прежде всего, книжных памятников и других особо ценных документов), обеспечивающие их максимальную сохранность. Поддержка деятельности региональных центров консервации библиотечных фондов.

Обоснование. Это направление в проекте Плана хоть как-то обозначено, но его формулировка профессионально безграмотна. Столь же безграмотно сформулированы и контрольные индикаторы. Деятельность по сохранению библиотечных фондов, начиная с 2000 года, Минкультуры РФ и библиотеками велась последовательно и системно. В настоящее время эта системность разрушена и её нужно восстанавливать.

Контрольные индикаторы по этому направлению должны выглядеть следующим образом.:

Мониторинг состояния хранилищ и сохранности документов центральных библиотек субъектов РФ (% обследованных библиотек по отношению к их общему количеству).

Стабилизация документов (ед. хранения нарастающим итогом).

Реставрация (ед. хранения нарастающим итогом).

Описание книжных памятников (ед. хранения нарастающим итогом).

Увеличение объемов Российского страхового фонда документов библиотек — отражает динамику увеличения Российского страхового фонда документов библиотек, за счет микрофильмирования документов Национального библиотечного фонда, хранящихся в библиотеках системы Министерства культуры Российской Федерации (ед. хранения нарастающим итогом).

Повышение квалификации (кол-во работников библиотек, прошедших стажировку в области консервации Национального библиотечного фонда за год, кол-во проведенных за год обучающих мероприятий).

Другие важные предложения для включения в План были представлены в Министерство культуры РФ Российской библиотечной ассоциацией 25 мая 2016 г., но и они были практически полностью проигнорированы.

В заключение позволю себе обратить внимание лишь на один «не библиотечный» пункт в проекте Плана реализации Стратегии культурной политики. Недопустимо, чтобы ответственным за патриотическое воспитание в России было только Министерство обороны. Оно не может отвечать за исправление всех упущений и перекосов, допущенных в сферах образования, культуры и СМИ. Необходимо в число ответственных добавить Минкультуры, Минобрнауки, Минкомсвязи.

С уважением,

Е. И. Кузьмин,

заслуженный работник культуры РФ, лауреат Премии Правительства РФ,

президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,

член Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения,

заместитель председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО по вопросам развития языкового разнообразия в киберпространстве,

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,

член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,

член редколлегий и редакционных советов журналов «Библиотека», «Библиотековедение», «Университетская книга», «Книжная индустрия»,

начальник управления библиотек Министерства культуры РФ (1992−2005),

почетный член Российской библиотечной ассоциации (вице-президент РБА в 2004—2006 гг.),

заведующий кафедрой управления информационно-библиотечной деятельности МГУКИ (2004−2008) и советник ректора МГУКИ (2009−2010),

член Правления ИФЛА — Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (2003−2005),

председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (2010−2014),

член Международного консультативного совета Программы ЮНЕСКО «Память мира» (1997−2001).

P.S. Основную ответственность за подготовленный таким образом проект Плана в библиотечной его части несет заместитель директора департамента образования и науки — начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Е. Н. Гусева, в очередной раз продемонстрировавшая свою полную профнепригодность для этой должности и даже необучаемость, полностью развалившая работу Отдела библиотек, дерзко игнорирующая мнения Российской библиотечной ассоциации, компрометирующая Министерство культуры РФ своим вопиющим непрофессионализмом.