Москва, 25 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, команда которого неудачно выступила на Евро-2016 во Франции, принял решение сосредоточиться на клубной работе. Об этом заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко агентству «Р-Спорт».

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

«Леонид Викторович считает, что сборная — это не совсем его, и он больше клубный тренер, другая специфика, — сказал Мутко. — Это обдуманное решение, которое он еще раз подтвердил на встрече, что он хочет сосредоточиться на работе в клубе».

При этом министр спорта РФ добавил, что Слуцкий готов помогать и делиться знаниями с новым тренерским штабом национальной команды.

«Но мы сегодня договорились, что он покидает пост главного тренера сборной России», — сказал Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу не смогла выйти из группы B после трех матчей на Евро-2016 во Франции, набрав всего одно очко.

Первыми в группе стали валлийцы, набравшие 6 баллов. На втором месте финишировала команда Англии с 5 баллами, третья позиция досталась сборной Словакии (4 балла).

Читайте также: СМИ: российский арбитр Карасев покидает Евро-2016