Москва, 25 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Для летнего социального отдыха детей «Парк-отель «Сямозеро», в котором 18 июня погибли дети, был выбран профильным департаментом Москвы на основании электронного аукциона. Чиновники ориентировались на цену, предложенную организацией (она была ниже, чем у конкурента), качество исполнения услуг при такого рода аукционе, как правило, не учитывается, названия фирм-участников до последнего неизвестны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, так в пресс-службе ведомства прокомментировали заключение контракта с парк-отелем, услуги которого, по версии следствия, не отвечают требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более лиц (ч. 3, ст. 238 УК РФ).

В память погибших

В департаменте труда и соцзащиты столицы подчеркивают: согласно распоряжению правительства №471-р, тендер на обеспечение детского отдыха проводится исключительно в виде онлайн-аукциона.

«При этом у Заказчика (департамента — прим. ИА REGNUM ) до завершения электронного аукциона нет информации о названиях участников процедуры, за исключением сведений о количестве поданных заявок после завершения срока их подачи, — поясняется в комментарии ведомства. — При проведении электронного аукциона решающим критерием выбора исполнителя является цена, а качественные характеристики или требования к квалификации самого исполнителя при этом не учитываются». Участником аукциона может стать любое юридическое лицо, наименование организации-победителя становится известно только по окончании торгов, поясняют власти.

Отметим, как выяснилось после трагедии, в аукционе участвовало две организации: ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой и ООО «КарелияОпен» матери Решетовой — Галины Лисиной.

В московском департаменте подтвердили, что 3 июня 2016 года с карельским парк-отелем заключили контракт на сумму 45 308 602,75 рублей. Было приобретено, в общей сложности, 924 путевки, 207 детей, которым положена социальная путевка, в этот же день заехали в лагерь.

При этом в департаменте отмечают, требования к безопасности детей были прописаны в техническом задании, услуги «Парк-отеля «Сямозеро» отвечали техзаданию. Кроме того, фирма предоставила необходимые документы от Роспотребнадзора. Родителям же и детям, по словам московских властей, «под подпись» выдали памятки с информацией о том, как будет происходить отдых, какая необходима одежда, документы и т.д.

«По контракту на исполнителя (ООО «Парк-отель «Сямозеро») возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в оздоровительной организации. Согласно требованиям контракта, в штате оздоровительной организации должны быть сотрудники, имеющие соответствующее (специальное) образование, уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей», — подчеркивают чиновники. (Напомним, четверо «инструкторов», отправившихся с детьми в поход по озеру — студенты-практиканты педколледжа — числились вожатыми и не имели специальной квалификации и навыков, необходимых для проведения экстремального сплава).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии на Сямозере 18 июня, в которой погибли дети, парк-отель закрыт. В отношении руководства лагеря — Елены Решетовой и ее зама Вадима Виноградова — возбуждены уголовные дела (ч. 3, ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), в халатности обвиняется глава карельского Росптребнадзора Анатолий Коваленко. В департаменте труда и соцзащиты ранее прошли обыски. Следствию предстоит выяснить, кто и как заключал контракты с лагерем, жалобы на который поступали минимум, с 2015-го года.

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