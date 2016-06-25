Симферополь, 25 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Крыму межведомственная комиссия по проверке детских лагерей нашла три незаконных частных пансионата, где отдыхали дети. По документам это были частные дома, однако в них отдыхали организованные группы детей от 20 до 40 человек. Как сообщает сегодня, 25 июня, ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия «Дикий» отдых

«В регионе выявлено три частных домовладения, которые принимали на отдых детей, где группы были по 20−40 человек. Из одного из домовладений дети в первый же день вернулись в Севастополь», — рассказала Пеньковская.

По её словам, в самих «пансионатах» комиссия выявила ряд нарушений. Так, в одном из них не было организовано питание, а в другом детей кормили с домашней кухни, а столы накрывали на улице под деревьями. «Сейчас этим занимаются следственные органы», — сообщила санитарный врач.

По данным Минобразования Крыма, «пансионаты» находились в Малореченском (недалеко от Алушты), Коктебеле и Керчи. В Малореченском в несанкционированном лагере отдыхало 40 детей из Севастополя, и они вернулись домой. В Коктебеле в подобной ситуации оказалось 140 детей из других субъектов РФ. Подробностей о случае в Керчи пока нет, но будут после завершения работы комиссии.

«В Малореченском лагерь работал без каких-либо разрешительных документов, и родители осознанно отпускали детей на отдых, в Коктебеле частный пансионат не имел права принимать группы детей на отдых и оздоровление, и хотя мы предложили детям переехать в лагерь «Орленок», они предпочли уехать домой», — цитирует министра образования, науки и молодежи Крыма Наталью Гончарову ИА «Крыминформ».

Всего в Республике Крым сейчас легально работают 63 детских оздоровительных учреждения, из них 4 федеральных лагеря, а 38 — частные.