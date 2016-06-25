Москва, 25 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации и по совместительству президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заверил, что лимит на легионеров в российском футболе отменен не будет. Об этом он заявил сегодня, 25 июня, в эфире «Матч-ТВ».

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«Лимит на легионеров отменять не будем. Он не будет пока меняться, можете успокоиться», — сказал Мутко.

Он считает, что результаты выступления российской сборной по футболу на чемпионате Европы 2016 года не связаны с лимитом на легионеров. По мнению Мутко лимит — это один из элементов развития футбола и не более.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно регламенту РФС в составе одной команды на поле не может одновременно находиться более шести иностранцев.

Полный провал российской сборной на групповом этапе Евро-2016 вызвал обширную дискуссию о причинах столь бесславного поражения. Некоторые футболисты считают, что одной из причин поражения стал действующий лимит на легионеров.