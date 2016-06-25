Тбилиси, 25 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Нейтральные международные наблюдатели, которые должны осуществлять мониторинг грузооборота на бывшей грузино-российской границе, а ныне — на российско-абхазской и российско-югоосетинской границах на таможенных КПП на реке Псоу и у Рокского тоннеля пока не появились. Как пишет грузинская газета «Резонанси», грузинская сторона все работы по данному вопросу уже завершила и сейчас ожидает ответа от России.

kremlin.ru Владимир Путин осматривает КПП на реке Псоу. 2012

Как заявил изданию «Резонанси» специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе, Россия должна была дать ответ по данному вопросу еще в конце 2015 года, но в Грузии до сих пор ожидают ее ответа.

«Наша сторона уже несколько месяцев назад завершила работу над всеми документами, которые связаны с этим договором, так называемое домашнее задание мы полностью выполнили. Сейчас ожидаем ответа от России — на каком этапе они находятся и что собираются делать. Россия и до этого должна была дать ответ в конце прошлого года, но мы и сейчас ожидаем от нее окончательного ответа», — заявил Абашидзе.

Как известно, в ходе переговоров по вопросу вступления России в ВТО грузинская и российская стороны в 2011 году заключили соглашение, согласно которому на контрольно-пропускных пунктах на реке Псоу и у Рокского тоннеля (в Абхазии и Южной Осетии) должны были разместиться нейтральные наблюдатели. На них будет возложен контроль грузооборота через бывшую грузино-российскую границу. Официальный Тбилиси с самого начала расценил это соглашение как признание Россией территориальной целостности Грузии.